Na Slovensko zavíta nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Robert F. Engle

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. septembra (TASR) - Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach organizujú v dňoch 29. a 30. septembra v Košiciach výročnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2017.Hlavnými prednášajúcimi na pôde UPJŠ v Košiciach budú nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Robert F. Engle a uznávaný ekonóm David H. Reiley, obaja zo Spojených štátov amerických.uviedol tajomník SES Eduard Baumöhl.Počas konferencie udelí Slovenská ekonomická spoločnosť Cenu pre mladého ekonóma do 35 rokov za najlepší výskumný článok prezentovaný na konferencii.priblížil predseda SES Martin Kahanec.Konferenciu podporili Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Ekonomický ústav SAV, spoločnosti Bureau van Dijk, SAS Slovakia a hotel Golden Royal.Robert F. Engle je profesor financií na New York University (NYU) Stern School of Business v USA. V roku 2003 získal Nobelovu cenu za ekonómiu za jeho výskum v oblasti modelovania volatility na finančných trhoch. Súčasne pôsobí aj ako riaditeľ Inštitútu volatility na NYU, ktorý na svojich internetových stránkach zverejňuje nástroje na meranie a sledovania rizika v globálnom meradle.David H. Reiley je profesor na UC Berkeley School of Information v USA a zároveň výskumník v spoločnosti Pandora Media, Inc. Zaoberá sa experimentálnou ekonómiou, najmä meraním efektov online marketingu. V minulosti pôsobil v spoločnostiach Google a Yahoo! Research.