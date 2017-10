Na slovenskom trhu sa nebezpečné tekuté mydlo Balea Creme nenachádza

Ilustračné foto Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Bratislava 16. októbra (TASR) - Nebezpečné tekuté mydlo Balea Creme Seife Buttermilk & Lemon, značky dm Balea, sa na slovenskom trhu nenachádza. Potvrdil to výrobca predmetného výrobku, ktorý nariadil výrobok od spotrebiteľov stiahnuť a zlikvidovať, pretože v ňom mal byť prekročený limit pre mikroorganizmy. TASR informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nedávno varoval pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré sa dostali do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky RAPEX. Zároveň bolo podozrenie, že sa výrobok môže nachádzať aj na Slovensku.Išlo o tekuté mydlo Balea Creme Seife Buttermilk & Lemon, značky dm Balea, s dátumom spotreby do júna 2019. Tekuté mydlo sa nachádza v bielej fľaške so žltou pumpičkou a žltým popisom.