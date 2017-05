Na Slovensku aj v druhom kole zvíťazil Emmanuel Macron

Na archívnej snímke odchádzajúci francúzsky prezident Francois Hollande (uprostred) a novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) sa účastnia slávnostnej ceremónie pri Víťaznom oblúku v Paríži pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Paríž/Bratislava 9. mája (TASR) - Zakladateľ hnutia En Marche! (Vpred!) Emmanuel Macron zvíťazil v druhom kole francúzskych prezidentských volieb so ziskom 264 platných hlasov aj v hlasovaní na území Slovenska. Jeho protikandidátka Marine Le Penová (Národný front, FN) získala 50 hlasov. V percentuálnom vyjadrení Macron získal 84,07 percenta a Le Penová 15,93 percenta z odovzdaných platných hlasov. Rozhodli o tom občania Francúzska žijúci a pracujúci v Slovenskej republike v nedeľu 7. mája v Bratislave. TASR o tom dnes informoval hovorca Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Didier Rogasik.Macron dostal najviac hlasov od Francúzov na Slovensku aj v prvom kole: 23. apríla mu odovzdalo hlasy 141 voličov, na druhom mieste skončil Francois Fillon s 96 hlasmi a Marine Le Penová v prvom kole na Slovensku skončila na treťom mieste so ziskom 27 hlasov. V prvom kole vhodilo z 581 oprávnených voličov volebný lístok do schránky 365 občanov Francúzska žijúcich v SR.V druhom kole v nedeľu na Slovensku hlasovalo z 569 zapísaných voličov 337 občanov Francúzska. Po skočení hlasovania a otvorení volebnej schránky bolo 15 obálok prázdnych, osem hlasov neplatných. Celkový počet platných hlasov vo volebnej schránke bol 314. Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku zdôraznilo, že ide o predbežné výsledky, oficiálne vyhlási francúzska Ústavná rada.Francúzi, ktorí prišli v nedeľu hlasovať do Galérie Francúzskeho inštitútu na Slovensku, kde bola zriadená volebná miestnosť, pre TASR zdôraznili "povinnosť" prísť voliť a "dôležitosť" hlasovania pre Francúzsko a pre Európsku úniu. Redaktor francúzskej sekcie Radio International Slovakia (RTVS) Jean-Daniel povedal, že akoa navyše ". Jérémy prišiel hlasovať preto, aby "postavil hrádzu extrémizmu". Podobný postoj prejavili aj ďalší z desiatich respondentov pre TASR. Napríklad Thibault, ktorý je na Slovensku šesť rokov a pracuje tu pre americkú mimovládnu organizáciu, konštatoval: "Julien poukázal na fakt, že "je dôležité prísť voliť a ľudia, ktorí nechodia voliť, si nemôžu dovoliť kritizovať výsledky volieb ani ich dôsledky". Pracovník jednej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu prišiel hlasovať preto, lebo "j", a dodal: "" Sébastien, ktorý pracuje pre istú súkromnú spoločnosť,Veľvyslanectvo zriadilo v prvom i druhom kole len jednu volebnú miestnosť - v Bratislave.Termíny prezidentských volieb stanovila vláda v Paríži 4. mája 2016 s tým, že prvé kolo vypísala na 23. apríla a druhé kolo na 7. mája. Voliči si v prvom kole vyberali z 11 prezidentských uchádzačov.Predchádzajúce prezidentské voľby sa konali 22. apríla a 6. mája 2012.Občanov Francúzska okrem prezidentských volieb čakajú v júni 2017 aj voľby do Národného zhromaždenia a 24. septembra do Senátu.