Na Slovensku by mala vzniknúť Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Na Slovensku by mala vzniknúť Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. S jej zriadením počíta zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z dielne ministerstva školstva, ktorý parlament posunul do druhého čítania.uvádza sa v materiáli. Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady. Doterajšia Akreditačná komisia bola poradným orgánom vlády SR.Súčasťou návrhu zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality. Funkčnosť a správna implementácia má v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni. V prípade nedostatkov vo vnútornom systéme a jeho implementácie by mohla agentúra ukladať rôzne opravné opatrenia.Systém má byť doplnený o akreditáciu študijných programov za účelom možnosti rozšírenia oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch.píše sa v predkladacej správe.