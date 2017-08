Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové chránené areály

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR) – Na Slovensku by mali od októbra pribudnúť tri chránené areály, a to Vinište, Čenkov a Bradlo. Navrhuje to ministerstvo životného prostredia. Ide o lokality európskeho významu, patria do sústavy chránených území Natura 2000. Slovensko malo tieto chránené územia vyhlásiť už pred rokmi.Areál Vinište sa nachádza v okrese Topoľčany v katastrálnom území Podhradie, platiť tu má tretí stupeň ochrany prírody. Zabezpečiť sa tu má napríklad ochrana porastov borievky obyčajnej. Navrhované územie je vo vlastníctve štátu v správe Lesov SR. V takomto prípade nevzniká nárok na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania.Tretí stupeň ochrany má platiť aj v chránenom areáli Čenkov, ktoré sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnom území Kravany nad Dunajom a v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Mužla. Má celkovú výmeru 254,62 hektára. Na časti územia navrhovaného areálu sú v súčasnosti národné prírodné rezervácie Čenkovská step a Čenkovská lesostep. Tie sa majú zrušiť. Územie rovnako patrí Lesom SR.Vyhlásenie chráneného areálu má pomôcť k zachovaniu panónskych topoľových lesov, ako aj druhov kosatec piesočný, jesienka piesočná alkana farbiarska, chvojník dvojklasý, ktoré sa inde na Slovensku nevyskytujú. Ochrana územia Bradlo v okrese Revúca má zase pomôcť ochrániť viaceré druhy netopierov. Chránený areál majú tvoriť dva podzemné priestory - staré banské diela Bradlo a Rákoš. Platiť tu má piaty stupeň ochrany.Naturu 2000 tvoria územia európskeho významu spolu s chránenými vtáčími územiami. Tá je považovaná za jeden z najväčších úspechov environmentálnej politiky EÚ. Sieť pozostáva z tisícov chránených území v Európe, významných pre zachovanie prírody. Vytvorenie siete Natura 2000 bolo jedným zo záväzkov Slovenska pri vstupe do EÚ.