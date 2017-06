Na Slovensku čaká na transplantáciu vyše 400 pacientov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) - Transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy a pomáhajú kvalitatívne zlepšiť život pacientom, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Na Slovensku čaká na transplantáciu niektorého z orgánov viac ako 400 pacientov, ktorých život závisí od darcovstva orgánov, aby im mohli lekári transplantovať obličku, pečeň, srdce či iný orgán - o týchto skutočnostiach informovali odborníci novinárov pri príležitosti dnešného Svetového dňa transplantácií.Posledné tri roky sa na Slovensku realizuje kampaň Sedem životov, ktorá zlepšila povedomie verejnosti o tejto citlivej téme a zastavila negatívnu štatistiku odberov orgánov aj transplantácií v SR.konštatovala na stretnutí s novinármi prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti Zuzana Žilinská. Odborníci zdôrazňujú, že veľmi dôležitá je komunikácia lekárov s rodinami pacientov a ich súhlas s odberom orgánov. Za každou transplantáciou treba vidieť príbeh konkrétneho človeka - pacienta, ktorý je na túto liečbu odkázaný. Slovenská transplantologická spoločnosť realizuje kampaň Sedem životov pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom je vzdelávať spoločnosť, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť čas čakania pacientov na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam.Výchova obyvateľstva v tejto oblasti má svoj zmysel a prináša prvé výsledky. Svedčí o tom skutočnosť, že oproti roku 2013, keď bolo na Slovensku zrealizovaných len 154 transplantácií, sa podarilo zvrátiť túto kritickú situáciu.uviedol regionálny transplantačný koordinátor Martin Chrastina.V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov - tri v Bratislave a po jednom v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u pacientov zo Slovenska vykonávajú v nemocnici Motol v Českej republike.V roku 2016 bolo na Slovensku vykonaných 143 transplantácií obličky, 37 transplantácií pečene a 20 transplantácií srdca. Počet mŕtvych darcov orgánov bol 72 a počet živých darcov dosiahol 19.Pri príležitosti Svetového dňa transplantácií a pokračovania kampane Sedem životov na Slovensku sa dnes uskutočnila v obchodnom centre Eurovea v Bratislave slávnostná vernisáž putovnej výstavy fotografií autorky Jeny Šimkovej. Fotografka svojím objektívom zachytáva emócie a príbehy pacientov pred a po transplantácii. Vernisáž sa uskutočnila za prítomnosti lekárov, odborníkov zo Slovenskej transplantologickej spoločnosti, novinárov a pacientok s transplantovanými orgánmi, ktoré sa so svojimi pocitmi a skúsenosťami prišli podeliť s novinármi.Výstava fotografií sa z Bratislavy presunie do Banskej Bystrice, Martina a Košíc, teda do miest, kde pôsobia ďalšie transplantačné centrá.