Na Slovensku hrozia v piatok búrky a lejaky, potrápia i vysoké teploty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júla (TASR) - Na Slovensku by malo v piatok 7. júla výdatnejšie zapršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto pre celé územie výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od piatkového poludnia do polnoci.Počas búrok a intenzívnych lejakov by podľa odhadov mohlo spadnúť 20 až 40 mm zrážok, vietor by mal miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h. Podľa meteorológov je to v danom ročnom období a oblastiach bežné, búrky s krúpami však môžu predstavovať nebezpečenstvo a spôsobiť škody menšieho rozsahu.SHMÚ však okrem dažďov varuje aj pred vysokými teplotami, ktoré by sa popoludní mohli vyšplhať až na 33 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. "" uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke.