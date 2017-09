Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. septembra (TASR) – Na Slovensku je aktuálne 39 osôb monitorovaných elektronickým náramkom. Okrem toho sa elektronický monitoring využíva v pilotnej forme aj v slovenských väzniciach na pracoviskách, kde je takýmto spôsobom monitorovaných do 150 odsúdených. TASR o tom informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.Mimo aktuálne monitorovaných osôb bolo na Slovensku ukončených už 30 elektronických monitoringov. Najviac osôb je elektronicky monitorovaných v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji, a to v každom po 11. Naopak, najmenej sa tento systém v súčasnosti využíva v Nitrianskom, Trenčianskom a v Trnavskom kraji, kde sa v každom spomínanom kraji nachádza po jednej monitorovanej osobe.Najčastejšími dôvodmi na monitoring elektronickým náramkom sú povinnosť zotrvať v prikázanej zóne, trest domáceho násilia a zákaz priblíženia k chránenej osobe so zákazom vstupu do zóny.Elektronický náramok má aj obžalovaný člen gangu sýkorovcov Ivan C., prezývaný Vincko, ktorý je opäť na slobode. Z policajnej cely sa dostal potom, ako ho probačný a mediačný úradník Okresného súdu Bratislava II opätovne poučil o tom, aké sú podmienky používania monitorovacieho zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby.Dvakrát neprávoplatne na doživotie odsúdeného Ivana C. zadržala polícia v stredu (20.9.) potom, ako sa vzdialil od GPS zariadenia, ktoré je povinný nosiť pri sebe okrem elektronického náramku. Nepotvrdilo sa pritom podozrenie, že šlo v jeho prípade o pokus utiecť zo Slovenska.Hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak vysvetlil, že obžalovaný si GPS zariadenie zabudol v záhradnej chatke v Devínskej Novej Vsi a nepodal správu o svojom pobyte probačnému úradníkovi. Operačné stredisko Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO) to vyhodnotilo ako prevádzkový incident a kontaktovalo políciu. Tá podľa informácie TASR Vincka našla v neďalekom pohostinstve.ikr kos mia