Na Slovensku je asi 8873 hektárov rodiacich vinohradov

Bratislava 1. októbra (TASR) - Na Slovensku je asi 8873 hektárov (ha) rodiacich vinohradov. Uviedla to pre TASR Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Obhospodarovaná plocha vinohradov podľa nej predstavuje približne 11.159 ha a registrovaná plocha vinohradov 17.598 ha.Produkcia hrozna v SR by podľa nej mala v tomto roku dosiahnuť približne 45.000 ton a produkcia vína asi 312.000 hektolitrov (hl). V roku 2016 sa podľa Kaňuchovej Pátkovej zo SR vyviezlo 190.000 hl vína a doviezlo sa asi 700.000 hl vína.upozornila.Problémom slovenských vinohradníkov sú podľa nej tiež nevysporiadané pozemky vinohradov.podčiarkla.Štát na Slovensku vinohradnícko-vinársky sektor v porovnaní s ostatnými krajinami podľa jej slov prakticky nepodporuje.priblížila s tým, že v rámci spoločnej európskej organizácie trhu s vínom pre SR pripadá suma 5 miliónov eur.Kaňuchová Pátková tento týždeň (26.9.) informovala, že vinohradníci a vinári v SR v tomto roku predpokladajú kvalitatívne výbornú kampaň, vyrobí sa však menej vína.priblížila.Cukornatosť hrozna sa tento rok podľa nej pohybuje na úrovni 21 stupňov NM (normalizovaného muštomera), obsah kyselín je na úrovni okolo 7 gramov na liter - táto hladina je primeraná pre slovenský vinohradnícky región, čo je potešujúce, neklesla ani pre dlhodobé sucho.upozornila.Informovala, že jarné mrazy poškodili predovšetkým mladú výsadbu celoplošne, škody sú nezvratné, odhadom bolo poškodených asi 50 ha vinohradov a škody predstavujú asi 400.000 eur. Lokálne boli poškodené až do 70 % aj úrodné vinohrady, najviac postihnutá bola Malokarpatská oblasť. Na druhej strane vďaka suchému počasiu bol tlak chorôb minimálny, zdravotný stav hrozna je takmer 100-%.Škody spôsobené náletmi škorcov a diviačej zveri predstavujú podľa nej pre vinohradníkov čoraz väčší problém. Vo všetkých vinohradníckych krajinách majú totiž výnimku z ochrany škorca lesklého a v čase zberu hrozna je povolený jeho odstrel. Slovensko takúto výnimku nemá a v ostatných rokoch je pozorovaná čoraz väčšia migrácia tohto vtáka na Slovensko a s tým rastú aj škody vo vinohradoch.dodala Kaňuchová Pátková.