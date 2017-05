Na Slovensku je obnovených je viac ako 58 % bytových domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 10. mája (TASR) – Do roku 2020 by malo byť na Slovensku obnovených 70,8 % bytových domov a 45,5 % rodinných domov. Vyplýva to z Aktualizácie Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR, ktorú dnes schválila vláda.Ministerstvo dopravy a výstavby v materiáli uvádza, že na Slovensku bolo ku koncu minulého roka obnovených 58,33 % bytov v bytových domoch a 37,5 % bytov v rodinných domoch.upozornil rezort.V dokumente konštatuje, že požiadavka zabezpečiť prísnejšie energetické úrovne výstavby zvýši aj nároky na kvalitu prác súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov.avizuje ministerstvo.Po doterajších skúsenostiach predpokladá, že obnova bytových budov by mala pokračovať v tempe 29.000 bytov v bytových domoch a 22.000 bytov v rodinných domoch ročne. Obnova takéhoto počtu bytov by mala v roku 2020 zabezpečiť 70,8-% podiel obnovy bytových domov a 45,5-% podiel rodinných domov.“ vyčísľuje rezort výstavby.Rozsah obnovy nebytových budov sa podľa neho doteraz štatisticky nesledoval. Súvisí to aj s tým, že na podporu obnovy nebytových budov neboli doteraz pripravené vnútroštátne podporné programy.Z celkovej podlahovej plochy budov ústredných orgánov štátnej správy 445.791 štvorcových metrov (m2) podľa materiálu vyplýva, že každý rok je potrebné obnoviť 3 %, čiže 13.374 m2, alebo by sa mala dosiahnuť úspora 52,17 GWh.V dokumente sa ďalej píše, že hĺbkovou obnovou budov sa okrem zníženia spotreby energie a emisií CO2 zabezpečí predĺženie životnosti budov, užívateľskej bezpečnosti a zlepšenie hygienických podmienok pri užívaní budov.“ vysvetľuje ministerstvo.