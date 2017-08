Na Slovensku má pribudnúť 170 nových území európskeho významu

ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 30. augusta (TASR) - Na Slovensku má pribudnúť 170 nových chránených lokalít - území európskeho významu, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovensko pre ich nedostatočné vyhlásenie čelí konaniu zo strany Európskej komisie (EK). Ministerstvo životného prostredia preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na doplnenie ich národného zoznamu.približuje v materiáli envirorezort. Celková výmera území európskeho významu sa tak má zvýšiť z 11,92 z rozlohy Slovenska na 12,58 percenta. Návrh je doplnkom k 473 lokalitám, ktoré boli predložené EK v roku 2004 a 2011. Nakoľko len 19,5 percenta lokalít sa prekrýva s už existujúcou národnou sústavou chránených území, dôjde tak k rozšíreniu jej výmery.Takmer 59 percent výmery navrhovaných lokalít tvoria lesné pozemky, viac ako 17 percent trvalé trávne porasty a vodné plochy. V prípady 33 lokalít ide rozšírenie pôvodných území európskeho významu schválených v roku 2011.vysvetlilo ministerstvo.Územia európskeho významu tvoria spolu s chránenými vtáčími územiami sieť Natura 2000. Tá je považovaná za jeden z najväčších úspechov environmentálnej politiky Európskej únie (EÚ). Pozostáva z vyše 27.500 chránených území v Európe, významných pre zachovanie prírody a predstavuje najrozsiahlejšiu sústavu svojho druhu na svete. Ochrana v rámci týchto území má na Slovensku zabezpečiť zachovanie živočíchov, ako sú napríklad kamzík vrchovský, fúzač alpský, hraboš tatranský, viaceré druhy netopierov, z rastlín napríklad cyklámen fatranský, rumenica turnianska. Vytvorenie siete Natura 2000 bolo jedným zo záväzkov Slovenska pri vstupe do EÚ.Kým národný zoznam chránený vtáčích území, pre ktorý Slovensko tiež čelilo konaniu zo strany EK, je už dostatočný, v prípade území európskeho významu konanie naďalej trvá. Slovensko sa zaviazalo aktualizovať ich národnú databázu do konca septembra 2017. Envirorezort preto navrhuje skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, aby sa termín stihol. Po tom, čo návrh na doplnenie nových lokalít schváli vláda, Slovensko ho pošle EK. Jeho posúdenie sa následne očakáva v budúcom roku.