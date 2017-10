Na Slovensku majú vzniknúť ďalšie politické strany

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na Slovensku by chceli vzniknúť viaceré nové politické strany. K tým, čo už dávnejšie oznámili, že začínajú zbierať podpisy na registráciu, pribudli ďalšie. Jedna sa chce volať Zmena, ďalšia zas Slovenská vlastenecká strana. Oznámenia o zbieraní podpisov sú na webstránke ministerstva vnútra.Svieti tam aj oznámenie o zbieraní podpisov vznikajúcej strany SPOLU - občianska demokracia, ktorú zakladajú nezaradení poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Katarína Macháčková, Viera Dubačová, Oto Žarnay a Simona Petrík. Oficiálne by ju chceli zaregistrovať v priebehu najbližšieho roka. Na to je potrebných aspoň 10.000 podpisov od občanov.Zámer založiť stranu oznámil ešte vlani v októbri Richard Rybníček, volať sa má TOSKA (tradícia, odbornosť, služba, komunikácia, ambicióznosť). Ešte medzi oznámeniami o začatí zbierania podpisov nefiguruje. Rybníček pre TASR nedávno povedal, že sa v priebehu júla rozhodne, ako bude postupovať ďalej. Zatiaľ to nepovedal. Spomínal začatie zbierania podpisov, ale aj možnosť spájania malých strán.Na Slovensku máme podľa ministerstva vnútra zaregistrovaných vyše 150 politických strán a hnutí. Z toho viac ako 60 je aktívnych a okolo 90 sa nachádza v likvidácii.Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju. Pokiaľ strana nevzniká kúpou a premenovaním už existujúcej, jej zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje.Pravidlá pre politické strany by sa mali meniť. SNS pripravila zmenu zákona, ktorá má zaviesť limity na počet členov, riešiť stranícke štruktúry aj to, aby predstavitelia strany, ktorá bola raz zrušená, nemohli pod inou značkou kandidovať opäť. Než SNS novelu predloží, má sa na ňu ešte pozrieť Transparency International Slovensko.Prísnejšie podmienky pre politické strany avizoval predseda NRSR a SNS Andrej Danko pred pár mesiacmi. Spomínal návrh, že by strany kandidujúce v parlamentných voľbách mali mať minimálne 500 členov. Politická strana podľa neho nemôže byť "eseročka" jedného človeka, ktorý si v nej môže robiť, čo chce.Opozícia zmenu zákona, najmä zámer zaviesť limity na počet členov strany, od začiatku kritizuje. Hovorila aj o možnosti napadnúť takýto zákon, ak prejde, na ústavnom súde.