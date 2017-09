Na Slovensku nakrúcajú rozprávku Čertovské pero

Judit Bárdos stvárni v rozprávke Markétku. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. septembra (TASR) - Koprodukčnú česko-slovenskú rozprávku Čertovské pero (Čertí brko) nakrúcajú v týchto dňoch aj v prostredí slovenského skanzenu Vychylovka na Kysuciach. Pod scenár filmu sa podpísali Robert Geisler a Tomáš Hodan, réžie sa ujal Marek Najbrt.tvrdia scenáristi.Režisér Marek Najbrt, ktorý má za sebou skúsenosti z celkom iných žánrov (Protektor, Polski film) vysvetlil svoj postoj k nakrúcaniu rozprávky slovami:Príbeh zavedie diváka do pokojného mestečka, kde miestni žijú svojím bežným životom remeselníkov a sedliakov. Možno ani netušia, že všetky ich priestupky a hriechy sú starostlivo monitorované miestnou pekelnou pobočkou. Hriechy v pekle zapisuje, spravodlivo a neomylne, kúzelné pero z kohúta samotného Lucifera. Každý hriešnik má v pekle založenú vlastnú zložku a vždy, keď sa zložka zaplní, čertovské komando si nasadí kúzelné rohy a chvost a vyrazí na povrch, aby hriešnika priviedlo do pekla.Jedného dňa však čertovské pero prestane fungovať. Lucifer poverí doručením nového čertovského pera na pobočku trocha zmäteného čerta Bonifáca. Je to najlepšia úloha, aby sa mladý čert ostrieľal v ľudskom svete. Žiaľ, prvá Bonifácova skúsenosť v mestečku je, že mu miestny podvodník kúzelné pero ukradne. Spustí sa rad udalostí, mestečko ovládnu miestni špekulanti, lenivci a podvodníci, ktorým sa dokonca podarí uväzniť aj samotného vládcu pekiel. Ostáva už len na Bonifácovi, aby v sebe našiel odvahu a lásku, oslobodil mestečko i Lucifera a získal ruku krásnej Markétky.V úlohe Bonifáca sa predstaví Jan Cina (herec, spevák a okrem iného víťaz súťaže Tvoja tvár má známy hlas), Markétku hrá slovenská herečka Judit Bárdos (Dom, Fair Play), Lucifera Ondřej Vetchý. V ďalších úlohách sa objaví Marián Geišberg ako Markétin otec, miestnych občanov si zahrajú napríklad Jan Budař, Tomáš Jeřábek, Jan Maryško a iní. V pekne budú úradovať Václav Kopta a Jakub Žáček.Rozprávka má ponúknuť nielen chytľavý príbeh s viacerými aktualizáciami, ale tiež príťažlivé vizuálne riešenie.reagoval Najbrt na otázku, prečo sa rozhodli prizvať k spolupráci autora výtvarného riešenia Roberta Smolíka. Kameramanom filmu je M. Žiaran, architektom Henrich Boráros, umeleckým maskérom Zdeněk Klika, kostýmovou výtvarníčkou Andrea Králová.Čertovské pero nakrúcali v priebehu augusta a začiatkom septembra v českých lokáciách, medzi inými v romantickom meste Ledeč nad Sázavou či v starej železnorudnej bani Chrustenice.Premiéra filmu je naplánovaná na november 2018.TASR informovala Jana Motyčková, PR manažérka spoločnosti Trigon Production, ktorá je spolu s RTVS a MagicLab slovenským koproducentom.