Na Slovensku objavili rekordných 17 hniezd kriticky ohrozeného sokola červenonohého

Sokol červenonohý si hniezda nestavia

Objavom sa práca ornitológov nekončí

BRATISLAVA 11. júla - Ornitológovia preskúmali jediné hniezdisko sokola červenonohého na Slovensku a našli tam tento rok až 17 hniezdiacich párov. Keďže ide na Slovensku o kriticky ohrozený druh, je to obrovský úspech, informovala agentúru SITA PR manažérka Ochrany dravcov na Slovensku Martina Brinzíková Badidová. Dodala, že vzácna lokalita je na západe krajiny, presné miesto ale odborníci nechcú prezradiť v záujme ochrany vtákov pred vyrušovaním.Na konci 90-tych rokov na Slovensku hniezdilo 60 až 70 párov sokola červenonohého. Z nášho územia vymizli pre chemizáciu a výrazné zmeny poľnohospodárskej krajiny. V roku 2010 ornitológovia zaznamenali tri páry, v roku 2011 dva 2 páry, o rok neskôr ani jeden pár, v roku 2013 jeden pár, po roku štyri 4 páry, v roku 2015 dva páry a vlani päť párov.Ako ďalej informoval Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku, v roku 2012 sa po vzore maďarských kolegov začal na Slovensku projekt zameraný na návrat sokola červenonohého do krajiny. Do piatich hniezdnych lokalít známych z minulosti umiestnili 300 búdok a 30 podložiek. Z toho 50 búdok a podložiek bolo inštalovaných na jediné nemenované známe hniezdisko.Sokol červenonohý si totiž hniezda nestavia, využíva buď hniezda krkavcovitých vtákov alebo búdky. Okrem toho urobili ďalšie opatrenia, napríklad výsadbu, obnovu a údržbu stromoradí.Ornitológovia v uplynulých dňoch kontrolovali všetky perspektívne miesta. "Na naše veľké prekvapenie sa nám podarilo objaviť až 17 obsadených hniezd. Štrnásť párov je v búdke, jeden pár v hniezde vrany na podložke, jeden v hniezde po strake a jeden v hniezde po myšiakovi hôrnom," uviedol Slobodník.Týmto mimoriadnym objavom sa práca ornitológov nekončí. "Keďže sokoly nemajú dostatok potravy priamo v hniezdnej lokalite a musia prekonávať veľké vzdialenosti na vhodnejšie plochy, zvažujú prikrmovanie sokolov tak, aby nemuseli svoje mláďatká tak často opúšťať," vysvetlil Slobodník.Tento rok sa u nás vôbec prvýkrát potvrdil návrat jedincov tohto druhu do lokality, kde sa vyliahli. Dôkazom sú krúžky na ich nohách. Už štyri mláďatá z minulého roka, tri samice a jeden samec, sa sem vrátili a hniezdia. Okrem nich dopĺňa malú hniezdnu kolóniu jedna trojročná maďarská samička.Krúžkovaná ako mláďa bola v hniezde vo vzdialenosti viac ako 300 kilometrov, čo je v prípade tohto druhu nezvyčajne veľká vzdialenosť, dodal.