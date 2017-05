Na Slovensku ochorelo vlani na HIV 87 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. mája (TASR) - Nových prípadov HIV infekcie na Slovensku pribúda. Stúpajúci trend pozoruje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od začiatku 21. storočia. Minulý rok lekári zaznamenali doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (87), zomreli traja pacienti. Štádium AIDS malo desať ľudí.Najviac infikovaných žije vo väčších mestách, najvyšší výskyt je v Bratislavskom kraji.," píše ÚVZ SR v najnovšej správe.Výskyt HIV či AIDS začali úrady na Slovensku sledovať od roku 1985. Do konca minulého roka ich zaznamenali u 898 ľudí, z toho Slovákov bolo 756 a zvyšok cudzinci. Asi u 100 Slovákov prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zomrelo 62 HIV infikovaných ľudí, z toho 48 v štádiu AIDS.Odborníci predpokladajú, že HIV pozitívnych je na Slovensku viac. Na jedného diagnostikovaného pacienta podľa nich pripadajú dvaja ľudia, ktorí o ochorení nevedia. Slovenskí vedci prednedávnom informovali, že pracujú na vývoji HIV vakcíny pomocou nanočastíc.HIV infekciou sa väčšinou nakazia muži majúci sex s mužmi. Za celé sledované obdobie takto ochoreli vo viac ako 64 percentách. Heterosexuálnym stykom sa infekcia preniesla v takmer 24 percentách, injekčným užívaním drog v asi dvoch percentách. "," píše úrad. Stalo sa to Slovákovi mimo SR v roku 1986. Štatisticky sa vírus takto cez sledované obdobie preniesol v asi 0,1 percenta prípadoch. Vo viac ako deviatich percentách "HIV vírus vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, podávaním liekov ale možno spomaliť likvidáciu imunitného systému organizmu. Prenáša sa nechráneným pohlavným stykom, krvou a z matky na dieťa.Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie. Posledné štádium je už samotný AIDS.Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je v SR prístupné každému, možno ho podstúpiť aj anonymne. Testy robí Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a regionálne úrady verejného zdravotníctva.