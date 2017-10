Na Slovensku platí do konca roka zákaz odstrelu kormorána veľkého

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Žilina 10. októbra (TASR) – V lovných rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) je až do konca roka zákaz odstrelu kormorána veľkého. Dôvodom je naplnenie kvóty 1300 odstrelených jedincov v roku 2017.Ako informovala v októbrovom vestníku Rada SRZ v Žiline, v lovných rybárskych revíroch a vybraných chovných rybárskych revíroch v zmysle udelenej výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého je možné kormorány iba plašiť. Odlov nie je možné realizovať z dôvodu naplnenia kvóty odlovených jedincov už v prvých troch mesiacoch tohto roka.informuje vestník Rady SRZ.Výnimku zo zákona o ochrane prírody na odstrel a plašenie kormorána veľkého udelilo Slovenskému rybárskemu zväzu Ministerstvo životného prostredia SR. Dôvodom bol predačný tlak kormoránov, ktorí podľa rybárov spôsobujú obrovské škody na osádkach rýb. V zmysle výnimky je možné loviť kormorány od 1. septembra do 31. marca nasledujúceho roka. Výnimka povoľuje odstrel maximálne 1300 kormoránov ročne.Počas celoštátneho sčítania kormoránov v januári tohto roku, ktoré bolo súčasťou európskeho sčítania vodného vtáctva, zaznamenal Slovenský rybársky zväz na 68 nocoviskách takmer 4700 kormoránov. Ich početnosť oproti sčítaniu v januári 2016 klesla o približne 2400 kusov. Od 1.9.2016 do dátumu sčítania (január 2017) bolo odlovených 745 kormoránov.