Na Slovensku pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely v platoch

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Na Slovensku naďalej pretrvávajú výrazne regionálne rozdiely v platoch. Pri porovnávaní platov zamestnancov v Prešovskom a Bratislavskom kraji, možno vidieť, že v nižších platových pásmach do 800 eur v hrubom sa nachádzajú až šiesti z desiatich zamestnancov Prešovského kraja, avšak iba dvaja z desiatich zamestnancov Bratislavského kraja. Ukázala to analýza portálu Platy.sk.Oproti základným platom výraznejšie rástli finančné benefity (koncoročné odmeny a 13. plat), kde bol zaznamenaný rast oproti roku 2015 na úrovni približne 10 %. Z analýzy portálu Platy.sk vyplýva, že koncoročné odmeny na Slovensku dostáva 26 % zamestnancov a ich priemerná hrubá výška sa pohybuje na úrovni 695 eur. Koncoročné odmeny tvoria v priemere 75 % základnej mzdy. Čo sa týka trinásteho platu, ten dostáva 17 % zamestnancov a jeho priemerná výška je 743 eur, čo predstavuje 80 % základnej mzdy.Iba 30 % zamestnancov na Slovensku deklaruje, že zamestnávateľ im neposkytuje žiadny nefinančný benefit. Firmy sa zaujímajú a starajú o pohodlie svojich zamestnancov a poskytujú im viaceré nefinančné benefity. Najvýraznejší nárast za uplynulé roky zaznamenali najmä firemné akcie pre zamestnancov vo forme večierkov, teambuildingov, posedení a podobne. Firmy ich organizujú oveľa intenzívnejšie ako v minulosti. Zatiaľ čo v roku 2010 uvádzalo tento benefit len 6 % zamestnancov, v roku v 2016 to bolo až 29 %.