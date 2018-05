Na Slovensku sa má zaviesť daň z digitálnych služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. mája (TASR) - Na Slovensku sa má zaviesť nová daň z digitálnych služieb. Vyplýva to z predbežnej informácie o príprave návrhu zákona, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie legislatívy by malo odštartovať v septembri tohto roka.Novej dani budú podliehať výnosy z poskytovania digitálnych služieb, za ktoré sa bude považovať predaj on-line reklamného priestoru, sprostredkovateľské služby spočívajúce v prepojení podnikateľov so spotrebiteľmi a predaj dát používateľov, ak tieto služby boli dodané nerezidentom.MF uviedlo, že Európska komisia predstavila v marci tohto roka návrh smernice o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb a následne sa v apríli 2018 začali v pracovnej skupine pre daňové otázky Rady EÚ technické rokovania. Dôvodom je, že súčasné pravidlá zdaňovania boli vytvorené pre tradičné podniky a sú založené na zásade, že zisky by sa mali zdaniť tam, kde sa vytvára hodnota.priblížil rezort financií.Digitálne podnikanie sa navyše podľa MF líši od tradičného z hľadiska spôsobu tvorby hodnoty.zdôvodnilo potrebu prijatia návrhu ministerstvo.