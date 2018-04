Na Slovensku sa uskutoční ďalší tréningový kemp Interu Miláno

Hráči Interu Miláno, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) – Po úspešnej vlaňajšej premiére sa uskutoční na Slovensku ďalší tréningový kemp akadémie talianskeho veľkoklubu Inter Miláno pre hráčov a brankárov od 7 do 15 rokov.V spolupráci so spoločnosťou RM Group s.r.o. ho bude realizovať Inter Academy Camp (IAC) v Trebaticiach pri Piešťanoch v dňoch 2. až 7. a 9. až 14. júla. Kemp bude prebiehať pod vedením profesionálnych trénerov Interu Miláno s asistenciou slovenských trénerov.informoval na tlačovej konferencii Aldo Montinaro z talianskeho veľkoklubu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.Montinaro uviedol, že sú pripravení aj na prípadný zvýšený záujem detí:Aktívnymi účastníčkami kempu IAC budú aj hráčky tímu Špeciálnych olympiád Slovensko, ktoré budú štartovať v júli v americkom Chicagu na futbalovom turnaji pri príležitosti založenia Special Olympics International. Vedúcou výpravy je ešte nedávno bývalá reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Jana Gantnerová ml.:Jedným z vlaňajších účastníkov kempu milánskeho Interu bol aj reprezentant SR do 17 rokov Roman Bekö, ktorý kemp absolvoval ako 15-ročný.Aktivity IAC budú v Európe v priebehu roka v rozsahu 15 týždňov. Okrem Slovenska sa tréningové kempy uskutočnia aj v Grécku, Bielorusku, Maďarsku, Gruzínsku, Poľsku, Bulharsku, Belgicku a Srbsku.Prihlášky na kemp: http://rm-sport.sk/prihlaska-inter-academy-camp-slovakia/