Na Slovensku sa vlani predalo 70 ton kávy s certifikáciou Fair trade

Bratislava 23. augusta (TASR) – V roku 2016 sa na Slovensku predalo celkovo 70 ton praženej kávy s certifikáciou Fairtrade a organizácie drobných farmárov tak získali príplatok pre komunitné projekty vo výške 32.000 eur. Tento spôsob obchodovania zaručuje pracovníkom z rozvojových krajín spravodlivú odmenu za ich prácu.Ako informovala riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Chorváthová na dnešnom stretnutí s novinármi v Bratislave, najobľúbenejším a najznámejším výrobkom s certifikáciou Fairtrade je už niekoľko rokov káva. Zatiaľ čo v roku 2015 sa na Slovensku predalo 42 ton takejto kávy, v minulom roku to bolo už 70 ton. Ide tak o viac než 66-% nárast.„Fairtradový príplatok, ktorý obchodníci zaplatia za výkup kávy certifikovaným farmárskym organizáciám, sa využíva na realizáciu projektov miestneho rozvoja. Farmárske družstvá tak môžu napríklad pomôcť dovybaviť miestnu školu alebo investovať do skvalitnenia výroby. Vďaka predaju fairtradovej kávy na Slovensku sa takto za minulý rok investovalo 32.000 eur,“ priblížila Chorváthová.Ďalšími obľúbenými produktmi s certifikáciou Fairtrade na Slovensku sú čokoláda, cukor a v menšej miere kozmetika. V najbližšom období by sa pod túto značku mali začleniť aj makadamové či kešu orechy.Predaj fairtradovej čokolády a výrobkov obsahujúcich certifikované kakao sa vlani medziročne zvýšil o viac ako 71 %. Predalo sa tu celkovo 36 ton hotových výrobkov s obsahom certifikovaného kakaa, čo predstavuje 67 ton kakaových bôbov. V roku 2015 to pritom bolo 21 ton výrobkov.Z pohľadu hotových výrobkov bol najväčší nárast v predaji zaznamenaný u sušienok a cereálnych produktov, a to až o 472 % v porovnaní s rokom 2015. Veľkú obľubu si získali fairtradové čokoládové nátierky, ktorých sa v minulom roku predalo 9 ton.Podľa Chorváthovej sa fairtradové výrobky čoraz viac dostávajú do maloobchodných sietí a supermarketov, čím sa mení aj sortiment najpredávanejších výrobkov.V predchádzajúcom roku sa na trh prvýkrát dostali výrobky s označením Fairtrade program pre cukor. Tento program zjednodušuje spracovateľom podmienky výroby a družstvám farmárov dáva nové obchodné príležitosti. Celková spotreba fairtradového cukru bola vlani 9 ton.Pri spôsobe obchodovania pomenovanom ako fair trade dostávajú pestovatelia a remeselníci za svoju prácu takú výkupnú cenu, ktorá zodpovedá nákladom na výrobu a zaručuje im dôstojný život.Medzi základné princípy patria férové obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv, ale tiež šetrnosť k životnému prostrediu a vyplácanie takzvaného fairtradového príplatku. Ten dostávajú družstvá farmárov a môžu ho investovať do rôznych projektov miestneho rozvoja.