Na Slovensku si občania budú môcť v bankách otvoriť účet na diaľku

Bratislava 1. februára (TASR) - Už aj na Slovensku bude možné otvoriť si bankový účet na diaľku. Občanom to umožní novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Finančné domy si budú schopné overiť identitu klienta prostredníctvom e-ID karty spolu s ďalšími bezpečnostnými prvkami.Legislatíva doteraz umožňovala bankám poskytovať prvotné služby klientom len ak prídu do pobočky osobne a preukážu sa občianskym preukazom. To sa ale zmení.informoval na tlačovej konferencii podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).Zároveň vyčíslil, že už v súčasnosti je niekoľko desiatok tisíc Slovákov, ktorí si takto pohodlne otvorili účty v nemeckých bankách.myslí si Pellegrini.Podľa výkonnej riaditeľky Slovenskej bankovej asociácie Mileny Koreňovej sa vďaka tomuto opatreniu posilní konkurencieschopnosť slovenského bankového sektora v rámci EÚ.skonštatovala Koreňová.V praxi si samotné banky zvolia vlastný spôsob, ako budú identifikovať klientov elektronicky.vysvetlila Koreňová s tým, že ďalším spôsobom môže byť využitie elektronického podpisu.