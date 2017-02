Na Slovensku sú v súčasnosti štyria mobilní operátori

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. februára (TASR) - Mobilné telefónne a dátové služby na Slovensku poskytujú štyri spoločnosti, a to O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., a SWAN Mobile, a.s.Ako uviedol pre TASR Roman Vavro, hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), často sa stretávajú s otázkami verejnosti, koľko je vlastne na Slovensku mobilných operátorov. Ako uvádzajú, zmiatli ich reklamy v médiách na FunFón, JURO, Tesco mobile a 4ka.Poskytovatelia mobilných elektronických komunikačných služieb, laikmi nazývanív reklamách označujú niektoré ponuky marketingovými názvami, ktoré navodzujú dojem, že ide o ďalšieho operátora, resp. mobilného operátora. V informáciách o službe je zároveň uvedené, kto z vyššie spomínanej štvorice poskytovateľov služieb je poskytovateľom služby. Informácia je obvykle uvedená v tvare „Poskytovateľom služby je ...“ (obchodné meno niektorej z vyššie uvedených spoločností) alebo „Poskytovateľom služby ... (názov služby) je ...“ (obchodné meno niektorej z vyššie uvedených spoločností).RÚ spoločnostiam O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., a SWAN Mobile, a.s., pridelil frekvencie. Tieto spoločnosti majú vybudované siete, prostredníctvom ktorých poskytujú mobilné služby a sú registrované ako poskytovatelia služieb (t.j. podľa zákona ako podniky). Označujú sa aj skratkou MNO (mobile network operator), t.j. mobilní sieťoví operátori.O2 Slovakia, s.r.o., a SWAN Mobile, a.s., okrem vlastných sietí využívajú tam, kde nemajú pokrytie, v rámci národného roamingu sieť inej spoločnosti. Okrem toho vo svete existujú aj MVNO (mobile virtual network operator), t.j. virtuálni operátori alebo operátori virtuálnej mobilnej siete. MVNO nevlastní mobilnú sieť, ale uzatvára dohodu s MNO, získa prístup k sieťovým službám za veľkoobchodné ceny, a potom nastaví maloobchodné ceny. MVNO majú svoj vlastný zákaznícky servis, billing, marketing... Najčastejšie sa uplatňuje model, kde obchodný partner pôsobí ako predajca služieb MNO a spolu s nejakou pridanou hodnotou služby predáva pod vlastným menom. V takomto prípade zákonom stanovené povinnosti kladené na poskytovateľa služby plní MNO. Tento model sa uplatňuje aj v Slovenskej republike.