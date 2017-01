Na Slovensku vlani zaznamenali nové druhy vtákov

Na ilustračnej snímke stehlíky čížavé a glezg hrubozobý (vľavo) pri kŕmidle. V Prievidzi 6. februára 2016. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bratislava 3. januára (TASR) - Ornitológovia vlani na Slovensku zaznamenali štyri nové druhy vtákov. "" hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.Adonisa vypustili v roku 2014 vo francúzskych Alpách v rámci programu na zvýšenie populácie druhu. Od júna 2016 ho bolo možné s malými prestávkami sledovať viac ako mesiac v Tatrách. "" priblížil Slobodník.Ďalšie dva druhy do zoznamu pribudli na prelome septembra a októbra, našli sa vďaka odchytom za účelom ich označenia krúžkom. "" povedal Slobodník.Zoznam vtákov Slovenska rozšírila ako posledná čajka orlia, ktorej najbližšie hniezdisko sa nachádza na pobreží Čierneho mora. "" priblížil Slobodník. Počet zaznamenaných druhov sa tak na Slovensku rozšíril na vyše 360." poukázala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Do tejto skupiny patrí i sokol červenonohý. Ten vlani vyviedol rekordný počet mláďat. "" doplnila.Z dôvodu ochrany vtákov pred nárazom do elektrických vedení, energetické spoločnosti začali vlani v rámci projektu LIFE Energia s umiestňovaním špeciálnych prvkov. "" zhrnula Deutschová.