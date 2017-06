Na Slovensku vychádza držiteľa Nobelovej ceny Orhana Pamuka

Uznávaný turecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny za literatúru Orhan Pamuk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - Na slovenský knižný trh prichádza ďalší titul tureckého autora Orhana Pamuka, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Román Čosi čudné vo mne je Pamukov deviaty v poradí a šiesty v slovenskom preklade.Príbeh sa odohráva v Istanbule a jeho hlavným protagonistom je Mevlut, ktorý ako 12-ročný prišiel z Anatolie do hlavného mesta. Rozprávač dokumentuje dospievanie chlapca a premeny mesta v rokoch 1969 až 2012.Noviny Independent označili Pamuka za jedného z mála autorov, ktorý píše ešte lepšie po tom, ako získal Nobelovu cenu, a pripomínajú, že najlepší autori nie sú nutne tí, ktorých si obľúbime po prvom čítaní:Orhan Pamuk (1952) sa narodil v Istanbule, študoval na Inštitúte žurnalistiky Istanbulskej univerzity. V roku 1985 odišiel do USA a pôsobil na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, krátko aj na univerzite v Iowe. Pozornosť vzbudil už románovým debutom Dževdet Bej a synovia (1982), ktorý v Turecku získal literárnu cenu Millayet a Cenu Orhana Kemala. Medzinárodne sa preslávil knihou Biela pevnosť (1985). Okrem románov (Nový život, Moje meno je Červená, Čierna kniha, Múzeum nevinnosti, Tichý dom) píše aj eseje. Je nositeľom viacerých prestížnych literárnych cien vrátane Nobelovej ceny za literatúru, ktorú dostal v roku 2006. Časopis Time ho zaradil medzi sto najvplyvnejších ľudí sveta. Pamukove romány boli preložené do vyše 60 jazykov. Žije v Istanbule.TASR informovala Alexandra Petrášová z vydavateľstva Slovart.