Na Slovensku vyhrala v českých parlamentných voľbách strana TOP 09

Bratislava 22. októbra (TASR) – Česi, ktorí vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (20.-21.10.) volili v Bratislave, odovzdali najviac hlasov strane TOP 09. CVyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).Voliči v Bratislave odovzdali 419 platných hlasov. TOP 09 Miroslava Kalouska, ktorá ovládla celkovo voľby v zahraničí, získala v Bratislave 77 hlasov (18,38 percenta). Na druhom mieste skončila ODS, ktorú volilo 75 voličov (17,90 percenta). Hnutie ANO získalo 64 hlasov (15,27 percenta).Päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu získalo v rámci hlasovania v Bratislave iba sedem strán, pod piatimi percentami skončili súčasná vládna strana – Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), ktorá získala 17 hlasov (4,06 percenta) a taktiež Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM), ktorej hlas odovzdalo 16 voličov (3,82 percenta hlasov). Obe spomínané strany sa v celkovom hlasovaní dostali do parlamentu.Jednoznačným víťazom českých parlamentných volieb sa stalo hnutie ANO so ziskom 29,64 percenta platných hlasov. Hlas pre ANO odovzdalo viac ako 1,5 milióna voličov. Vo voľbách prepadli tzv. tradičné strany, s výnimkou ODS, ktorá oproti predchádzajúcim voľbám zaznamenala výrazný posun (7,72 percenta v roku 2013), a s 11,32 percenta hlasov skončila na druhom mieste, hoci s výraznou stratou za ANO. Na treťom mieste v celkovom súčte skončila Česká pirátska strana. Pirátov volilo 10,79 percenta voličov.Volebná účasť dosiahla 60,84 percenta.