Na Slovensku vzrástol počet firiem, ktoré štátu neodviedli žiadnu daň

Bratislava 4. októbra (TASR) - O 13 % medziročne narástol objem spoločností na Slovensku, ktoré za minulý rok neodviedli do štátnej kasy žiadnu daň z príjmov. Ich počet aktuálne dosiahol 20.183 firiem. V celkovom súčte však najviac podnikateľov, až 105.152, odvádza dane v rozmedzí od 0,1 eura do 1000 eur. Ich počet sa oproti vlaňajšku zvýšil o necelých 5 %. Ukázala to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode.Do konca septembra 2017 museli všetky spoločnosti, ktoré podnikajú na slovenskom trhu, podať daňové priznania, ktoré ukázali, že za posledný rok najviac narástol počet tých spoločností, ktorým v priznaní vyšla nula, respektíve strata. Zaujímavý je pritom fakt, že vlani bolo takýchto spoločností najmenej za posledných päť rokov, a dokonca v roku 2015 vykázalo nulovú daň o polovicu menej firiem (17.741) ako v roku 2014 (35.379). V roku 2016 nulovú daň priznalo dohromady 20.183 podnikov.hodnotí Petra Štěpánová, analytička Bisnode. Zároveň očakáva, že v budúcnosti bude počet spoločností v tejto kategórii narastať.dopĺňa Štěpánová.Dohromady však štátu odviedlo dane až 169.040 spoločností podnikajúcich na Slovensku. Z toho až viac než 105.000, a teda najviac zo všetkých podnikov, odviedlo daň vo výške do 1000 eur.