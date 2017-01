Na Solisku sa zrazili dvaja lyžiari, jeden upadol do bezvedomia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 27. januára (TASR) - Posádka leteckých záchranárov z Popradu vzlietla dnes na pomoc 64-ročnému zranenému lyžiarovi do lyžiarskeho strediska Solisko vo Vysokých Tatrách. Po zrážke s ďalším lyžiarom ostal na svahu ležať v bezvedomí. TASR o tom informovala hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.uviedla Hopjaková. Pilot vrtuľníka pristál pri lanovke Furkotka. Lekár leteckých záchranárov si zraneného muža, ktorý už bol pri vedomí, no dezorientovaný, prevzal do svojej zdravotnej starostlivosti. S poranením hlavy pacienta previezli do popradskej nemocnice.