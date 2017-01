Na sopke v Guatemale zahynuli 6 horolezci, štyroch zachránili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Guatemala 9. januára (TASR) - Šesť guatemalských horolezcov zahynulo počas výstupu na vrchol sopky Acatenango v Guatemale pri náhlom ochladení.Šéf národného výboru pre katastrofy Sergio Cabaňas ešte v nedeľu oznámil, že 23-ročný muž a dve ženy vo veku 19 a 21 rokov zomreli na podchladenie. Výbor dnes informoval, že sa našli ďalšie tri telá.Horolezci boli členmi dvoch rôznych skupín. Záchranárov ktosi privolal mobilným telefónom z vrcholu vulkánu Acatenango a v nedeľu sa začala záchranná operácia.Cabaňas dodal, že štyroch ďalších horolezcov, ktorí sa takisto dostali do problémov, zniesli zo sopky dolu a nachádzajú sa v starostlivosti lekárov. Do celej akcie bolo zapojených približne 60 pracovníkov záchranných služieb.Telá obetí umiestnili do improvizovanej márnice na svahu sopky.Sopka Acatenango vysoká 3976 metrov, ktorá sa nachádza západne od metropoly Guatemala, je jedným z najväčších turistických lákadiel v tejto oblasti.Úrady vyzývajú ľudí, aby sa vzhľadom na prílev studeného vzduchu nevydávali na túry na vrcholy sopiek v tejto oblasti, keďže ochladenie má podľa očakávania trvať ešte niekoľko ďalších dní.