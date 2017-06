Na SOŠ ekonomickej začali s chovom včiel, majú ich 150 000

Na snímke včelia matka (dolu so žltou bodkou), Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Spišská Nová Ves 5. júna (TASR) – V areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) ekonomickej v Spišskej Novej Vsi vybudovali prírodnú odbornú učebňu priamo v školskej záhrade. V jej priestoroch pribudla včelnica s troma úľmi, v ktorých chovajú okolo 150.000 včiel. Ako pre TASR uviedla riaditeľka SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi Andrea Iovdijová, cieľom bolo odlíšiť sa od ostatných stredných škôl, priniesť do vyučovania inovácie a zatraktívniť vyučovací proces.Predmet včelárstvo má v škole dlhodobú tradíciu. Podľa slov riaditeľky sa praktické hodiny doteraz realizovali u externých včelároch.povedala riaditeľka školy. Včelnicu využijú najmä študenti v odbore agropodnikanie so zameraním na agroturistiku, ktorí majú vo vyučovacom procese zahrnutý predmet včelárstvo.Areál by sa mal postupne rozšíriť.priblížila riaditeľka. O včely a kvety sa budú starať priamo študenti pod vedením pedagógov.Včelnica bude prístupná aj pre návštevníkov školy.uzavrela Iovdijová.