Na soundtracku k filmu Čiara nájdete až tri verzie hitu Hej, sokoly

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) – Na pulty predajní s hudobnými nosičmi pribudol soundtrack k úspešnému celovečernému filmu Čiara. Okrem titulnej filmovej piesne Hej, sokoly! od IMT Smile a Ondreja Kandráča, ktorá sa okamžite stala megahitom tohto leta, nájdu fanúšikovia na albume aj rôzne variácie tejto skladby vrátane verzie, ktorú naspieval Tomáš Maštalír s Andym Hrycom. Nechýba ani pôvodná verzia ľudovej skladby Sokoly od Kandráčovcov.Album ponúka kompletnú sprievodnú filmovú hudbu, ktorú zložil známy slovenský skladateľ a producent Slavo Solovic. Kriminálny triler Čiara vznikol na motívy skutočných udalostí zo slovensko-ukrajinského pohraničia. Dej filmu je vsadený do obdobia vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Cieľom hudobného spracovania bolo priblížiť toto špecifické obdobie čo najautentickejšie. Preto neprekvapí, že vo väčšine skladieb zaznejú fujary, citary, píšťaly či píšťalky. Fanúšikov IMT Smile určite potešia aj skladby Za dedinou, či nie menej obľúbená Niekto ako kráľ, ktorú otextoval Vlado Krausz.Nosným titulom albumu je najnovšia verzia piesne Hej, sokoly!, ktorú prearanžoval a súčasnú podobu jej dal Ivan Tásler z IMT Smile. Texty napísal Vlado Puchala. Svojou zručnosťou na husliach a zvučným spevom skladbu obohatil Ondrej Kandráč. Z tohto netradičného spojenia vznikla rytmická skladba, ktorá v sebe nesie prvky folklóru a modernej produkcie a zaručene dá do pohybu všetky generácie. Pieseň Hej, sokoly! zaznamenala veľký úspech, o čom svedčí najmä to, že jej oficiálny videoklip dosiahol za veľmi krátke obdobie vyše dva miliónov videní. Rovnako úspešná je aj jeho live verzia, ktorú pre poslucháčov rádia Expres zaspievali Ivan Tásler a IMT Smile spolu s Ondrejom Kandráčom naživo. K dnešnému dňu presiahol počet videní už 3,7 milióna.Film Čiara, ku ktorému soundtrack vznikol, mal svetovú premiéru 3. júla na najprestížnejšom filmovom festivale strednej a východnej Európy, na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Režisér Peter Bebjak si odtiaľ odniesol vysoko cenený Kryštálový glóbus. Slovenskú premiéru mal 3. augusta.Informáciu pre TASR poskytla promo manažérka vydavateľstva Universal Music Ľuba Svatá.