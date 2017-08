Na Špitálskej ulici sa začína s opravou električkovej trate

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. augusta (TASR) – Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa dnes začína s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska.Práce si tak od dnešného dňa na zhruba tri mesiace vyžiadajú presmerovanie električkových liniek č. 3, 4 a 9. Tie vynechajú zastávky Námestie SNP/Kamenné námestie, Mariánska, Americké námestie/Odborárske námestie. Dopravný podnik Bratislava preto cestujúcim odporúča využiť zastávky Blumentál, STU, Vysoká, Poštová a Námestie SNP.uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.V rámci rekonštrukcie ide o obnovu koľajového zvršku dvojkoľajovej trate s nástupišťami spolu so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zároveň však dôjde aj k istým zmenám rozmiestnenia niektorých zastávok. Na pôvodnom mieste by mala zostať len súčasná zastávka Mariánska na rovnomennej ulici. Jej parametre by sa mali upraviť podľa platných noriem a zastávka sa predĺži a rozšíri. Na oboch koncoch nástupišťa sa vybudujú bezbariérové priechody, zastávka bude zastrešená, s informačnou elektronickou tabuľou a automatom na cestovné lístky.Zruší sa však zastávka Mariánska pri Lazaretskej ulici, teda v smere na Kamenné námestie oproti budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Ide najmä o priestorové dôvody, keďže sa zastávka nebude dať upraviť do parametrov zastávky v opačnom smere. Zrušenú zastávku by mala nahradiť plánovaná zastávka tzv. viedenského typu, a to oproti existujúcej na Mariánskej ulici. Takáto úprava by mala byť podľa DPB pozitívom pre pohodlie cestujúcich a obzvlášť pre seniorov, menej mobilné a hendikepované osoby.Rekonštrukcia by mala stáť viac ako 2,5 milióna eur a podľa výsledkov verejnej obchodnej súťaže ju má zabezpečiť spoločnosť EUROVIA SK, a. s.