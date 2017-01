Na spoje RegioJetu do Košíc nie sú po 31. januári kúpené žiadne lístky

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Na spoje RegioJetu medzi Bratislavou a Košicami nemá po 31. januári kúpený lístok žiaden cestujúci. Dopravca už totiž podľa hovorcu Aleša Ondrůja nepredával lístky na vlaky, ktoré nebudú vo februári premávať.Spoločnosť prestane od 31. januára vypravovať svoje vlaky na tejto trase. Jej rozhodnutie je definitívne po tom, čo sa na stredajšom (11. 1.) rokovaní s ministerstvom dopravy nedohodla na riešení situácie.Cestujúci, ktorí majú u dopravcu kúpený takzvaný kreditový lístok s nabitým kreditom, za ktorý si kupovali na tieto spoje cestovné a nestihnú ho vyčerpať do konca januára, si môžu podľa Ondrůja štandardne bez ohľadu na aktuálnu situáciu vyzdvihnúť peniaze späť.opísal hovorca.Môžu ich však bežne využiť aj na nákup akéhokoľvek lístka na diaľkový vlak dopravcu, napríklad z Bratislavy do Prahy alebo z Košíc do Prahy. A rovnako môžu tento kredit využiť aj na akýkoľvek autobusový spoj dopravcu.doplnil Ondrůj.Rozhodnutie prestať vypravovať vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami RegioJet oznámil začiatkom minulého týždňa. Ako dôvod uviedol opätovné zavedenie štátnych InterCity vlakov na túto trať. Súčasne s cestovným zadarmo v dotovaných rýchlikoch totiž nie je podľa dopravcu na trhu dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčne nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť.