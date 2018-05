Na SR trvá vysoká mortalita a morbidita na choroby srdca a ciev

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Na Slovensku trvá vysoká mortalita a morbidita na choroby srdca a ciev napriek vysokým nákladom na farmakoterapiu a investíciám do moderných spôsobov diagnostiky a liečby. Uviedol to počas štvrtkovej tlačovej konferencie predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii Štefan Farský.Na Slovensku je pokles mortality a morbidity na choroby srdca a ciev podľa Farského nízky. Podľa neho existujú dve možnosti, ako zabrániť tomu, aby na choroby srdca zomierali mladí ľudia vo veku okolo 30 - 40 rokov.priblížil Farský.Skúsenosti z vyspelých krajín podľa Farského ukazujú, že na významnej redukcii mortality a morbidity na tieto ochorenia sa najviac podieľajú intervencie zamerané na rizikové faktory aterosklerózy a liečebné zmeny životného štýlu. V praxi ide o dosahovanie cieľových hodnôt krvných tukov, krvného tlaku, optimálnej hmotnosti, redukcii sedavého spôsobu života a nefajčenie.Podľa Farského správnou politikou štátu možno tieto parametre ovplyvniť, a to na úrovni celej populácie. Podľa jeho slov ide najmä o výber vhodných potravín zdaňovaných nižšou sadzbou DPH, a naopak, vyššou sadzbou nevhodných potravín. Ako druhý príklad uviedol redukciu nočnej práce v odvetviach, kde je to možné, ale i podporu programov podporujúcich pravidelnú fyzickú aktivitu, edukáciu a relaxačné techniky. Ako doplnil, ide napríklad aj o zmenu prístupov zdravotných poisťovní k životnému štýlu svojich pacientov.povedal Farský. Ako doplnil, ide aj o možnosť zavedenia ambulancií vedených sestrou zameraných na redukciu rizikových faktorov u nekomplikovaných pacientov s hypertenziou, obezitou a hypercholesterolémiou.dodal Farský.Na Slovensku ročne pribudne takmer 30.000 ľudí s diagnózou vysokého krvného tlaku. Denne ho lekári zistia približne u 80 pacientov, vyplýva zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Ide o jedno z najčastejšie diagnostikovaných ochorení na Slovensku. Na jeho riziká upozorňuje štvrtkový Svetový deň hypertenzie.