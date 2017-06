Na srbsko-maďarských hraniciach protestovali desiatky migrantov

Archívna fotografia Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Budapešť 6. júna (TASR) - Niekoľko desiatok migrantov protestovalo dnes pri srbskej obci Horgoš pred vchodom do maďarskej tranzitnej zóny, informovala maďarská verejnoprávna televízna stanica M1. Dôvodom protestu cudzincov bola skutočnosť, že maďarské orgány vpustili do zóny prednostne šesťčlennú afganskú rodinu s ťažko chorým dieťaťom.V zmysle platných právnych noriem v Maďarsku majú pri vstupe do tranzitnej zóny prednosť nielen chorí, ale aj rodiny s malými deťmi, tehotné ženy a zranení, pripomenula televízia.Maďarský úrad pre prisťahovalectvo v tranzitnej zóne vytvorenej na srbsko-maďarskom cestnom hraničnom priechode Röszke berie podľa M1 do úvahy aj pripomienky tamojších pracovníkov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov.Šesťčlenná rodina prišla k tranzitnej zóne v Röszke dnes ráno od chorvátskych hraníc. Migranti čakajúci v utečeneckom tábore v srbskej Subotici chceli zabrániť tejto rodine vo vstupe do maďarskej tranzitnej zóny. Neuspeli, preto potom začali protestovať.Migračný tlak na južné hranice Maďarska v uplynulých dňoch stúpol, počas uplynulého predĺženého víkendu v Maďarsku sa pokúsilo ilegálne vstúpiť do krajiny vyše 80 migrantov, dodala televízia M1.Zákon o právnom sprísnení ochrany štátnych hraníc Maďarska, ktorý parlament na návrh vlády schválil 7. marca, vstúpil do platnosti 28. marca.V zmysle sprísnených podmienok môžu migranti požiadať o azyl už iba osobne, a to v tranzitných zónach umiestnených priamo na hraniciach. V uvedenej zóne sa musia cudzinci zdržiavať až do právoplatného rozhodnutia Úradu pre prisťahovalectvo a občianstvo (BÁH). Zónu môžu žiadatelia opustiť len smerom von z Maďarska - v súčasnej situácii smerom do Srbska.