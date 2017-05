Na Srí Lanke odstránili pred návštevou indického premiéra osie hniezda

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Indický premiér Naréndra Módí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolombo 10. mája (TASR) - Tisíce ôs odstránili Srílančania z oblasti, kde pestujú čaj, pred nadchádzajúcou návštevou indického premiéra Naréndru Módího. Po návšteve metropoly Kolombo zavíta Módí v piatok na čajovníkovú plantáž, kde otvorí nemocnicu financovanú Indiou a prehovorí k pracovníkom o indickom dedičstve.Z vysokých stromov v blízkosti dvoch pristávacích plôch pre vrtuľníky, kde sa očakáva, že pristane Módí so srílanskými predstaviteľmi, odstránili dve osie hniezda. Obávali sa totiž, že vrtuľníky podráždia osy, ktoré by mohli poštípať ľudí v dvojkilometrovom okruhu, povedal pracovník organizácie na ochranu včiel Tissa Bandára Thambavita.Osy podľa neho vypustili na slobodu vo vzdialenej džungli. Osem pracovníkov organizácie bude v oblasti strážiť, až kým indický premiér neukončí návštevu.Módí pricestuje na Srí Lanku vo štvrtok ako hlavný hosť významného budhistického sviatku vesak, ktorý oslavuje narodenie Buddhu, jeho osvietenie a odchod do nirvány. Nazývajú ho aj festival svetla, pretože interiér každej domácnosti zdobia bambusové lampáše a ulice väčšiny miest osvetľuje neuveriteľné množstvo žiaroviek.Módí vystúpi s príhovorom na medzinárodnej konferencii v Kolombe pri príležitosti uvedeného budhistického sviatku a následne zamieri na čajovníkovú plantáž. Zo Srí Lanky by mal odcestovať v piatok.