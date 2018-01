Na stanici v Trnave budujú nový vstup do podchodu, opravujú nástupište

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 12. januára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali v Trnave s rekonštrukciou vstupu do podchodov v smere od budovy pošty na Dohnányho ulici. Dôvodom obnovy je vybudovanie novej vstupnej budovy, ktorá umožní vstup cestujúcich do podchodu a zároveň aj do podchodu k výťahom. Obe cesty budú bezbariérové a podstatne zlepšia bezpečnosť vstupu do priestorov trnavskej železničnej stanice.informovala Ivana Popluhárová z odboru komunikácie ŽSR. Predpokladané náklady na stavbu vstupu do podchodov sú 789.000 eur, zahŕňajú stavebné práce i projektovú dokumentáciu.Pre stavebné práce je od 8. januára pravdepodobne do konca tohto roka 2018 vstup do podchodu v uvedenom smere uzavretý a nie je možný prechod cestujúcich.dodala Popluhárová.V decembri 2017 ŽSR súčasne začali opravu druhého nástupišťa. Činnosti, ktoré si budú vyžadovať výluku, sú naplánované na marec.