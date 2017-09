Na stanicu vo Zvolene pristavili unikátnu repliku legionárskeho vlaku

Unikátny Légiovlak zastavil na stanici vo Zvolene, 5. septembra 2017. Foto: Jozef Poliak Foto: Jozef Poliak

Zvolen 5. septembra (TASR) - Légiovlak, ktorý je vernou replikou legionárskeho vlaku – ešalónu z rokov 1918-1920, stojí oddnes na hlavnej železničnej stanici vo Zvolene. Priaznivci histórie, žiaci škôl, ale aj bežní návštevníci si ho môžu pozrieť do 10. septembra tohto roka.Podľa webstránky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) vlak je súčasťou projektu Légie 100, ktorý sa začal v roku 2014 pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých légií za samostatný štát. Hlavnou myšlienkou projektu je navrátiť do povedomia verejnosti odkaz zakladateľov moderného štátu.Légiovlak tvorí 13 zrekonštruovaných vozňov a predstavuje vojenské ešalóny prepravované železnicou, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále. Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie používané vagóny. Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov. Jeden z uvedených vozňov – dielenský sa do Légiovlaku podarilo zaradiť vďaka spolupráci slovenských partnerov – Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Klubu historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen. Jeho exteriér predstavuje vernú rekonštrukciu historického vozňa, vyrobeného v roku 1906. Nájdené stopy po guľkách sú nemými svedkami udalostí prvej svetovej vojny a jeho interiér tvoria dve expozície.Súčasťou vlakovej výstavy je aj množstvo dobových dokumentov a artefaktov. Posádka vlaku v dobových uniformách sprevádza návštevníkov vlakom s odborným výkladom a vie pomôcť aj s dohľadaním predka – legionára.Pôvodná myšlienka vytvorenia takéhoto pojazdného múzea vznikla v roku 2008. Československá obec legionárska postupne nakupovala a zrekonštruovala 11 historických vyradených vozňov. Jeden vozeň dlhodobo zapožičali České dráhy, druhý v zrekonštruovanej podobe Klub historickej techniky Zvolen. Prvé tri zrekonštruované vozne boli predstavené v roku 2013 na vojenskom veľtrhu IDET v Brne. V roku 2014 mal Légiovlak už sedem zrekonštruovaných vozňov a bol pristavený v Nákladovém nádraží Žižkov. Za necelé tri týždne ho navštívilo 18.000 návštevníkov. Od mája 2015 absolvoval Légiovlak ako pojazdná expozícia cestu po železničných staniciach Českej republiky a krátku zastávku v decembri 2015 mal tiež v Bratislave. Do konca roku 2016 si expozíciu Légiovlaku prišlo pozrieť viac ako 300.000 ľudí.Po Zvolene, do konca septembra, budú mať možnosť Légiovlak vidieť ešte na stanici v Nitre a Bratislave.