Na stavbu D4 a R7 sa má podľa poslancov používať nebezpečný materiál

Bratislava 30. mája (TASR) - Pri budovaní bratislavského obchvatu v okolí Jaroveckého ramena sa zrejme používa aj nebezpečný materiál. Upozornili na to bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Jaroviec Jozef Uhler a bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Rusoviec Radovan Jenčík. Tí majú podozrenie, že na stavbu je použitých aj tisíce ton betónového recyklátu s podielom škvary, čo podľa nich môže ohroziť podzemné vody a následne aj pitnú vodu.Časť Jaroveckého ramena stavebník D4 a R7 podľa Uhlera momentálne zaváža, z ktorého kapú ryby.uviedol poslanec.Škvara sa podľa neho nesmie používať na stavbách od roku 1983, pretože obsahuje nebezpečné látky, ako napríklad najťažší zo vzácnych plynov ako je radón.podotkol Uhler.Prúdenie spodných vôd v tejto lokalite je podľa Jenčíka cez Jarovce, Rusovce a Čunovo. Ako podotkol, škodliviny sa však môžu dostať aj za hranice, a to do Maďarska a Rakúska.uviedol Jenčík. Do Jaroveckého ramena by sa mal sypať lámaný kameň z kameňolomu v Devíne, čo sa podľa poslancov evidentne nedodržuje a to, čo sa tam sype teraz, je pomiešané s hlinou.skonštatoval Jenčík.Obaja poslanci vyzývajú ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa i ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (obaja Most-Híd), aby sa týmto problémom začali vážne zaoberať a kontrolovať dodávateľa. Ministerstvo dopravy TASR uviedlo, že koncesionár je viazaný zákonmi, normami a predpismi nielen technickými, ale aj environmentálnymi.uviedol rezort.Konzorcium čelí taktiež podozreniu, že sa na úsek stavby diaľnice D4 - Podunajské Biskupice a Ivanka pri Dunaji vyváža kontaminovaná zemina. Konzorcium pre TASR v apríli uviedlo, že materiál používaný na stavbu prechádza prísnymi kritériami posúdenia kvality a vhodnosti jeho použitia na výstavbu, vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy.