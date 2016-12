Na Štefanskom kúpaní mala voda vo Váhu 2,5 stupňa Celzia

Ilustračné foto Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Piešťany 26. decembra (TASR) – Na nábreží Váhu v Piešťanoch si dnes dali zraz otužilci, aby sa zúčastnili na tradičnom a obľúbenom Štefanskom kúpaní. Prišli viac ako tri desiatky nielen miestnych mužov a žien, ale aj členovia klubov ľadových medveďov z Nového Mesta nad Váhom, Vrbového, Bratislavy, Leopoldova, Trnavy a dokonca aj z Rakúska. Na ich odvahu namočiť sa do vody s teplotou 2,5 stupňa Celzia pri vonkajšej teplote 10 stupňov sa prišlo pozrieť zhruba tristo ľudí.konštatoval Martin Valo, predseda Klubu otužilcov Piešťany, ktorý združuje priaznivcov športového otužovania a plávania. Horšie by podľa neho bolo, keby fúkal silný vietor, alebo bolo pol metra snehu. Na začiatku kúpania si otužilci nikdy nezabudnú zaspievať svoju hymnu, a potom sa, každý vlastným tempom, ponorili do vôd rieky. Maximum zotrvania v nej je 22 minút.opísal trend posledných rokov Valo.V Piešťanoch sa pravidelne podľa neho venuje otužileckému plávaniu čoraz viac ľudí, v súčasnosti zhruba tridsať, medzi nimi aj bývalí aktívni športovci. Pre mnohých sa táto aktivita stala životným štýlom, napríklad Valo spevňuje takto svoje zdravie už od roku 1997. Medzi dnešnými účastníkmi bol aj nováčik, Piešťanec, osemdesiatnik Jozef Macejka, ktorý Váh prišiel po príprave a tréningoch vyskúšať prvýkrát.dodal Valo. K najmladším účastníkom patril 17-ročný Michal Bartovic.