Na stretnutie s cisárom sa slovenskí dobrovoľníci chystali v Prešove

Portrét J.M.Hurbana . Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Jonáš Záborský Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ale aj Ľudovítovi Štúrovi veľmi záležalo na tom, aby dobrovoľnícke vojsko prišlo až do Košíc. „píše Hurban v Rozpomienkach. A rozmýšľali správne. Bez toho, aby svojou prítomnosťou potvrdili Košice a samý východný kraj Slovenska, nemohli predstúpiť pred cisára. A povšimnime si ešte jednu vec. Hurban ju zaznamenal a len tak, akoby úchytkom napísalZdá sa, že tento „zbedačovaný kút“ sa dodnes nevymanil z takejto charakteristiky.Politická naliehavosť príchodu do Košíc bola taká veľká, že dobrovoľnícke vojsko obišlo Šariš a jeho centrum Prešov a mierilo najkratšou cestou do Košíc, centra Abovskej župyspomína si Hurban.Zdanlivú malichernosť pripomíname preto, lebo práve tu, na tejto ceste do Košíc, vyčerpaného a na smrť unaveného workoholika našej prvej revolúcie začala premáhať choroba. Ale po Košice sa ešte dokázal premôcť.Je to dokonalý opis charakteru mesta. No rovnako dôležitá je aj táto poznámka:Ako vidieť, Košice prijali dobrovoľníkov i cisárske vojsko vľúdne a priateľsky i s volaním na slávu a ako sa možno domyslieť z Hurbanovho opisu, vítali ich prakticky všetky vrstvy mesta. No a „slovančinou“ Hurban nazval zmes všetkých východoslovenských nárečí – spišského, šarišského, zemplínskeho, rusínskeho, vrátane ukrajinčiny a ruštiny tu pobývajúcich rodákov z Podkarpatskej Rusi.Ešte treba vysvetliť tú. Dobrovoľnícke oddiely i cisárske vojsko prišli do Košíc dvoma trasami – severnou, čiže hornou, a tú viedol Hurban a južnou, čiže spodnou, a tam bol ideovým vodcom Ľudovít Štúr. No a v Košiciach sa stretli. Tak to bolo naplánované a tak sa to aj stalo. Mesto Košice bolo plným právom vnímané ako slovenské. A tak si to osvojili aj dôstojníci cisárskeho vojska. Je zaujímavé, že Hurban vo svojich Rozpomienkach nespomína stretnutie Ľudovíta Štúra s Jonášom Záborským na grécko-katolíckej fare. Bolo to dosť trápne stretnutie. Opatrný Záborský v obave, že ide o provokáciu, najskôr Štúra zaprel. No keď sa ukázalo, že jeho stihomam bol neopodstatnený, bolo neskoro. Darmo vysvetľoval, darmo sa dovolával pochopenia, Štúr zostal odmietavý. Právom totiž očakával, že Záborský sa pridá k dobrovoľníkom a ako vzdelanec iste v dôstojníckej hodnosti, no ten sa k tomu nemal. Spomíname to preto, lebo z Košíc do Prešova Štúr s Hurbanom už išli v jednom koči, ktorý si kúpili na spiatočnú cestu. No keďže to Hurban nespomína, Štúr mu to asi nepovedal a historku poznáme iba z pamätí Jonáša Záborského.zaznamenáva Hurban a s potešením dodáva:Situácia bola neistá v celej rakúsko-uhorskej monarchii. No z pohľadu našich záujmov, Prešov bol istota. Hurban so Štúrom hneď na druhý deň, teda na 3. marca 1849, zvolali. Stretnutie sa uskutočnilo v historickej budove Čierneho orla uprostred prešovského námestia. Pamätná tabuľa v interiéri tejto spoločenskej budovy zdôrazňuje najmä plamenné rečnícke vystúpenie J. M. Hurbana, čo Hurbanov budúci životopisec Tomáš Winkler zaznamenal takto:Ako vidieť, úsilie štúrovskej generácie našlo tu veľmi živnú pôdu, o čom v tých historických chvíľach svedčilo nielen ich privítanie v Prešove a plná sála Čierneho orla, ale aj predložené memorandum a požiadavky zakarpatských Ukrajincov z januára 1849, ktorých iniciátorom bol Adolf Dobriansky. Treba však povedať aj to, že Hurban i Štúr boli v tých chvíľach už skúsení politickí harcovníci a revoluční bojovníci. Pri pohľade na plnú sálu Čierneho orla okamžite postrehli, že na zhromaždení sa zúčastňujú predstavitelia všetkých stavov – od sedliakov, remeselníkov, obchodníkov a mešťanov, až po osobnosti z radov nižšej i vyššej šľachty i pedagogické osobnosti z Prešovského kolégia.A tak svoje rečnícke vystúpenia uspôsobili tak, aby boli všetci spokojní. Sociálne aspekty veľmi nezdôrazňovali, do popredia dali slovenskú historicitu územia v rámci slovanskej jednoty. A naraz boli všetci – Slováci. O sympatiách Prešovčanov všetkých stavov k slovenským dobrovoľníkom svedčí aj milá historka, ktorú J. M. Hurban zaznamenal takto:myslel si vtedy Hurban. No darček mu vstúpil tak do pamäti, že udalosť považoval za potrebné zaznamenať. Nuž, ktovie, aké by to mohlo mať pokračovanie, keby už nebol najvyšší čas ísť s deputáciou k cisárovi. Hurban sa na to statočne chystal i tešil, no ako na potvoru práve cestou z Prešova sa silno rozkašľal.