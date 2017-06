Na súde pokračuje dlhoročný proces v kauze brutálnej vraždy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 18. júna (TASR) - Proces v kauze brutálnej vraždy v bratislavskej Petržalke z februára 2005, z ktorej je obžalovaný Martin J., sa na Okresnom súde Bratislava I nedarí uzavrieť ani po takmer 13 rokoch. Pokračovať by mal v stredu 21. júna. Na posledné pojednávanie sa nedostavil ani jeden zo štyroch predvolaných svedkov.Situáciu v prípade Martina J. skomplikovalo, že Juraj M., pôvodný zákonný sudca v tejto veci, odišiel začiatkom minulého roka do dôchodku. Bol obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Súdy v Trenčíne napokon bývalého sudcu spod obžaloby oslobodili. Juraj M. chcel už na začiatku minulého roka pristúpiť k vyhláseniu rozsudku, no Martin J. sa na posledné pojednávanie nečakane nedostavil a nedal súhlas svojmu obhajcovi na zastupovanie v jeho neprítomnosti. Exsudca Juraj M. mohol na neho vydať zatykač, no napokon tak neurobil.Koncom novembra 2015 vypovedala v kauze posledná svedkyňa, a to prostredníctvom telemosta. Obžalovaný sa pre chorobu nedostavil už na minuloročné januárové pojednávanie. Navyše vtedy po viac ako roku nedal súhlas, aby sa konalo v jeho neprítomnosti.reagoval vo februári minulého roku na súde otec zavraždeného Michala Horeckého. Spochybnil informáciu obhajcu, že obžalovaný pracuje ako čašník v Maďarsku. Podľa Horeckého robil v Rakúsku.kritizoval vtedy kauzu.Brutálnej vražde mala údajne predchádzať hádka. Podľa obžaloby Martin J. spolu so svojím otcom obeť udierali päsťami, kopali ju a búchali jej hlavu o zľadovatenú zem v blízkosti Humenského námestia. Otec obžalovaného, ktorý mal podľa médií blízko k predstaviteľom bratislavských zločineckých skupín, medzičasom zomrel.Súčasťou obžaloby pôvodne bolo aj obvinenie z ublíženia na zdraví. Martin J. mal ešte v roku 2003 po hádke napadnúť s rozbitým pohárom istého muža na diskotéke, čím ho pripravil o oko. Tomu predchádzalo obťažovanie priateľky obete.Súd za to v novembri 2010 Martina J. odsúdil na dva roky s podmienečným odkladom na päť rokov a prikázal mu, aby poškodenému zaplatil viac ako 22.000 eur. Podmienečná lehota už však pre Martina J. neplatila. Súd vo februári 2013 rozhodol, že aj na neho sa vzťahuje prezidentská amnestia.