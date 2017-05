Na súde svedčil J. Roszík, útok na Kubašiaka ho stále prenasleduje

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 11. mája (TASR) – Ani po viac ako desiatich rokoch od vraždy horehronského podnikateľa Jána Kubašiaka z Polomky neboli v tejto kauze potrestaní všetci, ktorí boli do nej zapletení. Na Okresnom súde v Banskej Bystrici pokračoval dnes proces s Miroslavom R. z Brezna, ktorý mal byť sprostredkovateľom medzi objednávateľom lúpeže kompromitujúcich obchodných dokumentov, ktorá sa však zvrhla na vraždu, breznianskym podnikateľom Igorom Šajgalom a jej vykonávateľom expolicajtom Róbertom Petlušom. Na hlavnom pojednávaní dnes vypovedal bývalý Petlušov komplic, expolicajt Juraj Roszík. Druhý Róbert Červeňan opäť na súd neprišiel, polícia ho nedokázala predviesť.Kým Šajgal bol v roku 2015 právoplatne odsúdený za zločin lúpeže formou objednávateľstva a vydieranie rodiny Kubašiakovcov na osem rokov väzenia, do ktorého nenastúpil, je po ňom vyhlásené pátranie, Petluš si od roku 2008 odpykáva právoplatný 25-ročný trest, Roszík si svoj 8,5-ročný už odsedel. Podobne ako expolicajt Červeňan osemročný trest.Ako dnes Roszík vypovedal, obžalovaného Miroslava R. vôbec nepozná a nevie, kto to je, ani to, že mal byť akousi spojkou medzi Šajgalom a Petlušom. Všetko totiž organizoval Petluš, ktorý ho oslovil a on potom Červeňana. Dokonca na ten deň si zobral v práci aj voľno. Ich úlohou bolo vojsť do domu, spacifikovať osoby a prehľadať dom. Nevie, kto Petluša na útok v dome Kubašiakovcov najal. Na akcii sa zúčastnil preto, že mal dostať finančnú odmenu, k čomu už nedošlo." konštatoval Roszík. Okolnosti pred útokom či jeho podrobnosti si už dobre nepamätá pre veľký časový odstup. Znova však potvrdil, že v dome Kubašiakovcov boli iba oni traja, žiadna štvrtá osoba, ako Petluš argumentoval pri svojej obhajobe. Roszík so všetkými už dávno prerušil kontakt. Nevie, kde sa zdržiava Červeňan.Obžalovaný Miroslav R. sa na pojednávaní nezúčastňuje pre zlý zdravotný stav, no ako dnes pred súdom uviedol jeho obhajca a predtým aj Šajgalov, Ondrej Zachar, na budúcom pojednávaní by sa chcel zúčastniť a vyjadriť sa k obžalobe. Tá ho viní z obzvlášť závažného zločinu lúpeže spáchaného organizovanou skupinou. Hrozí mu až 12 rokov väzenia. Korunným svedkom v procese je Petluš, ktorý už vypovedal.konštatoval obhajca Zachar s tým, že klient sa cíti byť nevinný, preto to zle znáša.dodala vdova po zavraždenom Mária Sihelská.Jána Kubašiaka z Polomky zavraždili 14. novembra 2006. Pod zámienkou policajnej akcie vošli do domu traja muži v čiernych policajných overaloch s policajnými preukazmi. Hliadka, ktorú do Polomky zavolal Kubašiakov sused, sa pred dverami domu dozvedela, že ide o "tajnú" policajnú akciu, a potom sama skončila zviazaná v jednej z miestností domu. Kubašiaka surovo zbili pred očami jeho detí a manželky. Vrah ho chladnokrvne strelil zozadu do hlavy.