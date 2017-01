Na súde v kauze Ján Sokol versus Týždeň vypovedala audítorka

Na archívnej snímke bývalý arcibiskup Ján Sokol. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Trnava 24. januára (TASR) – Na Okresnom súde (OS) v Trnave dnes na pojednávaní emeritný arcibiskup Ján Sokol verzus vydavateľ časopisu Týždeň W Press vypovedala audítorka Mária Plešková. Bola tou, ktorá po odvolaní Sokolovho nástupcu Róberta Bezáka podala trestné oznámenie. Jeho základom boli závažné zistenia v účtovníctve arcidiecézy do času Bezákovho príchodu do Trnavy.Bývalý arcibiskup Sokol žaluje časopis Týždeň za články z mája 2009. Podľa nich mal ešte v roku 1998 previesť pol miliardy slovenských korún (16,6 milióna eur) za predaj cirkevných pozemkov na účet bývalého agenta Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Štefana Náhlika. Ide o nové súdne konanie po tom, ako Ústavný súd (ÚS) SR v júni 2015 vrátil vec na ďalšie konanie.Strany sa stretli na OS už v roku 2012, kedy rovnaká sudkyňa žalobu zamietla. Sokol následne podal odvolanie, ktoré zamietol krajský súd, neúspešné bolo aj jeho dovolanie na Najvyššom súde SR. ÚS však rozhodol, že základné práva arcibiskupa Sokola v súvislosti s týmto súdnym sporom boli predtým porušené. Emeritný arcibiskup žiada ospravedlnenie a sumu 50.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. Túto v prípade úspechu deklaroval darovať na charitatívne účely.Audit si objednal arcibiskup Bezák. Audítorka, ktorá musela byť zbavená mlčanlivosti, dnes vypovedala o pôsobení svojej audítorskej spoločnosti na Arcibiskupskom úrade (ABÚ) v Trnave od roku 2009 do roku 2012. Uviedla, že pre uzávierku roku 2009 potrebovali pre súvahu aj údaje z predchádzajúceho obdobia. Vtedy sa zistilo, že ABÚ viedol dvojité účtovníctvo. Nemal všetky položky zavedené v hlavnej knihe, mal otvorených viacero tam neevidovaných účtov vo viacerých bankách, ktorými disponoval Sokol a na ktorých boli robené opakované hotovostné transakcie vo vysokých sumách. V súvahe podľa Pleškovej nebol ani všetok majetok arcidiecézy.O dvojitom účtovníctve sa mala audítorka dozvedieť od zamestnancov ABÚ. I keď audítori požiadali o vysvetlenie emeritného arcibiskupa i ekonóma ABÚ, nedostali dostatočné, a tak sa v zmysle zákona rozhodli informovať Vatikán i nunciatúru na Slovensku. Jedným z ústnych vysvetlení, ktoré sa audítorom podľa Pleškovej na dvojité účtovníctvo dostalo, bolo, že cirkev málo dôverovala politickému vývoju v krajine a takto sa rozhodla chrániť svoj majetok.uviedla vo výpovedi audítorka. Pripustila, že počas pôsobenia na ABÚ sa priamo stretla s menom Náhlik, okrem iného aj v liste, ktorého autor upozorňoval muža tohto mena, aby sa menej staral do vnútorných záležitostí ABÚ.Sudkyňa OS na pojednávaní dala obžalobe i obhajobe k dispozícii na preštudovanie niekoľko sto strán dokumentov z Ústavu pamäti národa, ktoré obsahovali kópie zložiek ŠtB s krycími názvami Špirituál a Svätopluk, ktoré mali byť vedené na Jána Sokola, a ďalšie podklady.