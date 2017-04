Na Šumave zaznamenali rekordne nízke teploty

Šumava, ilustračná snímka. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. apríla (TASR) - Českí meteorológovia namerali dnes ráno na šumavskej Jezernej slati teplotu mínus 20 stupňov Celzia. Výraznejšie pod bod mrazu sa teploty v na mnohých miestach nielen na juhu ČR, pričom rekordne nízke hodnoty zaznamenali na 14 staniciach, informoval spravodajský server Novinky.cz.Václav Kubišta z českobudejovickej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) uviedol, že svoje teplotné minimum pre tento deň prekonali napríklad České Budějovice, kde bolo dnes mínus 4,1 stupňa Celzia. Rekord padol napríklad tiež v šumavskej osade Churáňov, kde bolo mínus 9,6 stupňa Celzia.Podľa Kubištu ide síce o nízke, nie však extrémne hodnoty, keďže v druhej polovici apríla sa niekedy zvykne takto ochladiť.Najnižšiu a zároveň rekordnú hodnotu namerali dnes v obci Světlá Hora v okrese Bruntál v Moravskosliezskom kraji. Zaznamenaných mínus 10,4 stupňov Celzia prekonalo o sedem stupňov doterajšie teplotné maximum z roku 1981.Dnešná noc by však v ČR podľa predpovedí už mrazivá byť nemala. Teploty by mali klesnúť najnižšie na sedem až tri stupne Celzia. Zrána by však mohlo snežiť na severe krajiny vo výškach nad 600 metrov nad morom. Celý víkend by malo byť v ČR hlavne oblačno, pričom teploty cez deň zrejme nepresiahnu desať stupňov Celzia.