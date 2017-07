Na summit premiérov V4 v Budapešti pricestoval aj egyptský prezident

Maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) si podáva ruku s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím počas spoločnej tlačovej konferencie po ich stretnutí v budove parlamentu v Budapešti 3. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 4. júla (TASR) - Ďalšie smerovanie Európskej únie a konkrétne oblasti spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) budú hlavnými témami summitu premiérov tohto medzinárodného zoskupenia, ktorý sa začal dnes predpoludním v Budapešti. Na úvodnú schôdzku predsedov vlád začínajúceho maďarského predsedníctva vo V4 pozvali ako hosťa aj egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího.Premiéri Česka, Maďarska Poľska a Slovenska - Bohuslav Sobotka Viktor Orbán, Beata Szydlová a Robert Fico - budú hovoriť so Sísím o bezpečnostnej a ekonomickej spolupráci. Podľa pondelňajšieho vyjadrenia Orbána cieľom rokovaní je aj spustiť hospodársku stredoeurópsko-egyptskú spoluprácu.Najvyšší predstaviteľ egyptského štátu pricestoval do Budapešti v nedeľu večer. V pondelok Sísí rokoval s premiérom Orbánom, ktorý po schôdzke povedal, že úspech protiteroristického boja Egypta je súčasne aj podmienkou európskeho pokoja a mieru.konštatoval Orbán, podľa ktorého zoskupenie V4 presadzuje v Bruseli, aby egyptsko-európske rokovania boli častejšie a aby sa medzi Egyptom a Európskou úniou vybudovala čo najpragmatickejšia a čo najpraktickejšia hospodárska politika.Maďarská opozícia rokovanie Orbána s egyptským prezidentom ostro kritizovala. Napríklad maďarská socialistická strana (MSZP) označila túto schôdzku za snahu maďarského premiéra dostať sa do "klubu diktátorov". Ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) Orbánovi zase vytkla, že prijíma čoraz viac diktátorov a vodcov, ktorí šliapu po ľudských právach - namiesto toho, aby pracoval na posilňovaní spoločnej obrannej a zahraničnej politiky Európskej únie.Ročné predsedníctvo Maďarska vo Vyšehradskej skupine sa po poľskom predsedníctve začalo 1. júla a potrvá do 30. júna 2018.