Na súťaži Janíčko trávu seče si zmeralo sily 25 koscov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Vychylovka 2. júla (TASR) – Na desiatom ročníku celoslovenskej súťaže v kosení trávy, ktorá sa dnes konala v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica pod názvom, si zmeralo sily 25 detí, žien a mužov.Podľa vedúcej Múzea kysuckej dediny Vychylovka Janky Berešovej súťažili napriek dažďovým prehánkam v štyroch kategóriách. "Deti kosili políčka 2 x 5 metrov, ženy 5 x 5 metrov a muži 5 x 10 metrov. Prehánky sú pre koscov ideálnym počasím. Pretože keby bolo sucho, tráva by sa im kosila veľmi ťažko," povedala Berešová.V kategórii detí zvíťazila Barborka Fišerová z Čeloviec, medzi ženami bola najlepšia Emília Šeligová z Hruštína, medzi mužmi nad 60 rokov Milan Zemanovič z Lubiny a najlepším koscom do 60 rokov bol Marcel Kurjan z Poproče. Najstarším súťažiacim bol 90-ročný Róbert Šustek z Krásna nad Kysucou.Na záver sa všetci pustili do nedokosenej súťažnej lúky.dodala Berešová.