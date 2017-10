Na svete žije s depresiou vyše 300 miliónov ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 10. októbra (TASR) - Duševné zdravie na pracovisku - to je v tomto roku hlavná téma Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra. Tento svetový deň sa pripomína 25 rokov. Prvýkrát ho Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) zorganizovala 10. októbra 1992 a odvtedy je Svetový deň duševného zdravia v tomto termíne každý rok. Hlavným cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o problémoch duševného zdravia a zvyšovať úsilie na jeho zlepšenie.Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), dospelý človek strávi na pracovisku veľkú časť dňa. Skúsenosti, ktoré človek získava na pracovisku, predstavujú jeden z determinujúcich faktorov ovplyvňujúcich celkový zdravotný stav. Depresia a úzkostné poruchy sa už stali bežnými problémami duševného zdravia, pričom pôsobia na schopnosť človeka pracovať a na jeho produktivitu. Na celom svete trpí depresiou vyše 300 miliónov ľudí, uviedla WHO. Vyše 260 miliónov ľudí má úzkostné stavy a im podobné poruchy. Mnoho ľudí žije s oboma patológiami, konštatovala WHO.Podľa najnovšej štúdie, ktorú si dala WHO vypracovať, odborníci vyčíslili v sume tisíc miliárd dolárov (USD) straty v produktivite práce pre svetovú ekonomiku, čo spôsobili depresia a stavy úzkosti. Nezamestnanosť už odborníci považujú za jeden z rizikových faktorov na vznik problémov v oblasti duševného zdravia. Naopak, získanie práce či návrat do zamestnania sa pokladá za ochranný faktor.WHO zdôraznila, že zamestnávatelia a vedúci pracovníci, ktorí zaviedli iniciatívy na podporu duševného zdravia svojich pracovníkov a podporujú ľudí s touto diagnózou, dosahujú zlepšenie ich stavu a tí majú vyššiu produktivitu práce. Naopak, negatívne prostredie na pracovisku môže vyvolať problémy s dosahom na fyzické alebo psychické zdravie zamestnancov.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) na svojej webovej stránku zdôraznil, že Svetový deň duševného zdravia upriamuje pozornosť na fakt: