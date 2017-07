Na Svetových hrách vo Vroclave bude štartovať 15 Slovákov

Na snímke Dominika Tatárová (vpravo) a Ingrid Suchánková (vľavo). Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zloženie slovenskej výpravy na Svetové hry vo Vroclave (20. - 30. júla):



bocca: Veronika Obročníková, Svetlana Kyseľová, tréner Ján Török

karate: Ingrida Suchánková, Dominika Tatárová, tréner Jozef Poliak

kickbox: Monika Chochlíková, Lucia a Veronika Cmárová, Miroslav Smolar, tréneri: Tomáš Tadlánek, Peter Onuščák

tanečný šport: Ľubomír Mick, Adriána Dindofferová, Jiří Hein, Lucia Krnčanová, tréneri Peter Pastorek a Petr Horáček - rock'n roll: Filip Kočiš, Andrejka Hrušková, tréner Stanislav Kočiš

vodné lyžovanie: Martin Bartalský, tréner Boris Bartalský

náhradník v silovom trojboji: Róbert Valach, tréner Pavol Guga



vedúci výpravy: Michal Čapla, zástupca vedúceho výpravy: Dušan Ťažký, masér: Milan Gabrhel, lekár: Martin Chren

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) – Na nadchádzajúcich Svetových hrách v poľskom Vroclave (20. – 30. júla) sa zúčastní 15 slovenských športovcov. Reprezentovať budú v bocci, karate, kickboxe, tanečnom športe a vodnom lyžovaní.Svetové hry sa konajú každé štyri roky, rok po OH. Sú akoby olympijské hry neolympijských športov a súčasne aj zásobáreň pre výber športov budúcich OH. V Tokiu 2020 budú mať premiéru karate a športové lezenie. Na predchádzajúce OH sa už dostali surfing, bejzbal, softbal, bedminton, triatlon, takewondo a plážový volejbal.Vo Vroclave bude štartovať viac ako 3000 športovcov zo 111 krajín v 31 športoch. Z Európy štartujú iba medailisti z ME. Na zisk niektorých z medailí sú kandidáti aj Slováci.Najviac sa očakáva od troch súčasných jednotiek svetového renkingu v kickboxe Moniky Chochlíkovej, Lucie a Veroniky Cmárovej.skonštatoval generálny sekretár Slovenského zväzu karate Leopold Roman.V porovnaní s OH, kde svojich športovcov na základe splnených kritérií nominujú národné športové zväzy a olympijské výbory, na Svetové hry robia nominácie medzinárodné športové federácie. Na Svetových hrách sa zúčastnia ako hostia Poľského olympijského výboru (PKOI) aj prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel a čestný prezident SOV František Chmelár.