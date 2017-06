Na Svoradovej ulici v Bratislave otvorili nový parčík

Na snímke primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal . Foto: TASR/Dano Veselský Na snímke primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal . Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) – Bratislavčania majú k dispozícii ďalší oddychový priestor. Na Svoradovej ulici v bratislavskom Starom Meste totiž otvorili nový parčík, ktorého realizácia vyšla na zhruba 200.000 eur. Ponúkať bude priestor pre kultúrne podujatia a oddych, k dispozícii bude aj wifi pripojenie. Parčík pomôže aj eliminovať negatívne vplyvy zmeny klímy, a to formou zachytávania zrážkovej vody cez vodopriepustné povrchy.Plocha parčíka je jednou z posledných nezastavaných častí bývalej Pálffyho záhrady. Nachádzajú sa tu dve kruhové vodné nádrže pravdepodobne z druhej svetovej vojny. "Tento parčík je príkladom adaptácie na zmenu klímy. Tu nie je jeden spevnený priestor, kde by dažďová voda priamo nepresakovala. Sú tu použité prírodné materiály," priblížila hlavná architekta Bratislavy Ingrid Konrad.V blízkosti parčíka sa nachádza základná škola, škôlka, vysoká škola, internát pre študentov či zariadenie pre seniorov. "To boli aj naši partneri pri plánovaní. Škôlka chcela pódium a vysoká škola kruhové sedenia pre vysokoškolákov, aby si mohli premietať svoje práce na stenu vlastnej budovy. Všetko vznikalo v participácií s obyvateľmi," podotkla hlavná architektka. K úspešnej realizácii projektu podľa jej slov veľmi prispeli fondy Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva.Parčík na Svoradovej je jedným zo série projektov - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. Hlavné mesto chce týmto spôsobom zvýšiť svoju pripravenosť na negatívny vplyv zmeny klímy a zabezpečenie dostatočného množstva kvalitnej zelene v meste.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes uviedol, že hlavné mesto nekončí vo vytváraní nových parkov v Bratislave. "Chceme urobiť parčík na Komenského námestí za historickou budovou Slovenského národného divadla, na Molecovej ulici v Karlovej Vsi. Taktiež chceme spraviť parčík v Ružinove pred Paneurópskou vysokou školou, pri križovatke Tomášikova-Ružinovská. Obnoviť plánujeme aj zelenú plochu na Radlinského ulici," spresnil primátor.