Na sympóziu v Kováčovej vznikol zo starých strojov nevšedný maják

Zvolenčan Peter Petrinec vytvoril zo starých súčastí strojov a motorov nevšedný maják

Kováčová 28. júla (TASR) - Dnešnou večernou vernisážou zavŕšia ôsmi sochári v bývalom autocampingu v Kováčovej pri Zvolene týždňové tvorivé sympózium. Vytvárali na ňom drevené, ale aj kovové diela, ktoré skrášlia ulice obce. Časť by mali osadiť aj v areáli známeho Národného rehabilitačného centra.Napríklad Zvolenčan Peter Petrinec vytvoril zo starých súčastí strojov a motorov nevšedný maják. Iní zase vyrobili z dreva loď či zvieratá, alebo rozprávkové bytosti.Podľa autorky projektu Anny Rusinkovičovej, myšlienku usporiadania sochárskeho sympózia v tejto kúpeľnej obci nosila v hlave niekoľko rokov. Nie všetci, ktorých chcela na sympózium mať, do Kováčovej aj prišli.uviedla.Sympózium zavŕši sobotňajšia (29.7.) dielňa pre verejnosť s názvom Urobte si holými rukami. Návštevníci kempu si môžu vyskúšať rôzne techniky práce spolu so sochármi.Dnešná vernisáž, ako aj sobotná dielňa sú súčasťou Dní obce Kováčová, ktoré sa konajú oddnes do 30. júla. Podľa starostu Jána Izraela ich otvoria dnes večer s vlastným predstavením divadelníci z českého partnerského mesta Volyně. Podstatná časť programu bude ale v sobotu. Uskutoční sa napríklad turnaj poslancov v malom futbale, súťaž vo varení guláša, súťaže pre deti, jazda na elektrobicykloch, paintball, predstavia sa modelári, bude výstava automobilových veteránov, vystúpenia hudobných skupín, ohňostroj a tiež večerná zábava.V nedeľu (30.7.) dopoludnia bude v Kostole sv. Gorazda slávnostná svätá omša a popoludní hodové posedenie pri kostole. Celú nedeľu bude na ihrisku futbalový turnaj kúpeľných miest.